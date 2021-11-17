В Центробанке не исключили резкого роста цен на продукты в 2022 году

Центральный банк России не исключил повторного резкого роста цен на продукты питания. Это может произойти в 2022 году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Он связал возможное негативное развитие событий с не очень хорошим урожаем в этом году, сообщает ТАСС.

Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в 2022 году — посмотрите, что происходит с ценами на удобрения, — заявил Тремасов, выступая на международном форуме Московской Биржи.

Центробанк до этого в докладе указывал, что меньший, чем ожидалось, урожай сельхозкультур в 2021 году может продолжать влиять на цены продуктов в первой половине 2022 года. По актуальному прогнозу Банка России, инфляция в стране по итогам 2021 года будет в интервале 7,4–7,9%. С учётом проводимой ЦБ денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4–4,5%.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев пообещал не допустить дефицита продуктов в стране. По его словам, в мире наблюдается «абсолютно нездоровая» тенденция на глобальных рынках продовольствия.

Сейчас эпоха кризиса в мире, напомнил Патрушев. Цены на продукты питания растут, поэтому важно отвязать внутренние цены от мировых. При этом министр признал, что цены сильно растут на овощи и картофель, а также на мясо. Он пообещал, что власти увеличат поддержку этих отраслей.