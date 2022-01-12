Ряд ретейлеров предложили ограничить наценки на базовые продукты в России

Несколько ретейлеров выступили с предложением об ограничении наценки на базовые продукты в России. Инициативу сейчас рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщили в ведомстве. В прошлом году ФАС внесла предложения для торговых сетей о проработке механизмов ответственного ценообразования. Согласно рекомендации ведомства, сети должны были взять на себя обязательство снизить цены на социально значимые продовольственные товары.

В частности, ФАС выступила с предложением об ограничении наценки на отдельные позиции для каждой категории товаров, а также об обеспечении их наличия в магазинах в необходимом объёме.

По результатам проведённых совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки, — говорится в сообщении ФАС.

С предложением ограничить максимальный уровень наценок не более чем на 10% до конца 2022 года выступили такие торговые сети, как «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». «Бристоль» сообщил о готовности снизить наценки до 10–15%. На данный момент в ведомстве рассматривают эти предложения.

В ноябре прошлого года директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что не исключает резкого роста цен на продукты питания в 2022-м. Это связано с не очень хорошим урожаем сельхозкультур, который может продолжать влиять на стоимость продуктов в первой половине 2022 года, отметил он.

Заместитель правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов ранее сообщил, что предпосылок к снижению цен на продукты питания в России нет. По его мнению, сейчас главной задачей является обеспечение доступности продуктов и сохранение бизнеса. Решать этот вопрос необходимо через меры поддержки малообеспеченных граждан.