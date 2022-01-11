«Руспродсоюз»: предпосылок к снижению цен на продукты нет

Предпосылок к снижению цен на продукты питания в России на сегодняшний день нет, заявил заместитель правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов. По его мнению, сейчас главной задачей является обеспечение доступности продуктов и сохранение бизнеса. Решать этот вопрос необходимо через меры поддержки малообеспеченных граждан, пишет РИА Новости.

Сейчас главной задачей является обеспечение доступности продуктов и сохранение бизнеса. Мы полагаем, что решить эти вопросы можно с помощью адресной материальной помощи наименее обеспеченным слоям населения, — подчеркнул Леонов.

По мнению специалиста, такая форма поддержки в отличие от регулирования цен меньше влияет на здоровье рыночных отношений и экономики.

Леонов отметил, что производители на протяжении последних двух лет пандемии пытаются сдерживать рост себестоимости продуктов питания. Однако на рост цен влияют нарушение поставок и контрактов, удорожание импортных составляющих, кроме того, увеличилась стоимость логистики, упаковки и сырья.

Ранее глава Федеральной антимонопольной служба (ФАС) Максим Шаскольский рассказал, что крупнейшие торговые сети России снизили наценки на социально значимые продукты в среднем на 8% после проверок, которые инициировало ведомство. По его словам, надбавки снизились в среднем с 22% до 14%, что «очень значимо». Однако это касается только социально значимых продуктов питания. В то же время Шаскольский допустил, что ретейлеры с целью компенсации издержек повысят цены на товары менее высокого спроса, подорожание которых будет менее заметно для большого количества потребителей.