Рубль «ждёт» переговоров Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/7d8cf078-b8a5-11eb-b8e0-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Динамика курса рубля будет напрямую завесить от переговоров главы РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые должны состояться в ближайшие недели. Пока, в ожидании новостей, сохраняется диапазон между уровнями в 73,5–74 рубля за доллар. Об этом сообщают ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на экспертов. Они утверждают, что российская национальная валюта «ждёт» встречу политиков.

Как считают экономисты, диалог между странами должен определить вектор дальнейшего развития отношений России и Америки, поэтому он может оказать существенное влияние на движение курса отечественной валюты.

По итогам торгов 18 мая курс американской валюты ослаб на 0,12% — до отметки в 73,71 рубля за доллар.

Укрепление рубля произошло на фоне решения США не применять санкции в отношении «Северного потока — 2». Теперь Белый дом планирует ввести более точечные санкции, которые могут затронуть российские корабли. По мнению экспертов, такие ограничения кажутся несущественными, в связи с чем новость была воспринята положительно.

Ранее сообщалось, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в июне в столице Чехии Праге. Этого не исключают бывшие американские официальные лица. По их мнению, также в списке мест для предстоящего саммита значатся столицы Азербайджана, Исландии и Словении.