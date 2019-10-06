https://static.news.ru/photo/07e9de6a-e82e-11e9-8685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков считает, что снижение ставок по депозитам и блокировки карт гораздо сильнее отпугивают клиентов банков, нежели утечки данных.

Главная причина, почему люди стараются меньше пользоваться услугами банков, в том числе для хранения сбережений, это резко обострившаяся практика блокировки операций по непонятным причинам, — рассказал URA.RU Жаворонков.

Он подчеркнул, что эта проблема периодически возникает у всех, а не только у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Жаворонков также считает неправильным частое снижение банками ставок по сберегательным вкладам.

Банкам стоит задуматься, как не создавать клиентам неудобство непонятными блокировкам, а также чтобы ставки по депозитам находились на приличном уровне, а не об утечке каких-то данных, — уверен экономист.

Как писал News.ru, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сотрудники учреждения совместно с правоохранительными органами нашли виновного в утечке персональных данных клиентов. Им оказался сотрудник Сбербанка 1991 года рождения, руководивший сектором одного из бизнес-подразделений. Он уже признал свою вину.

О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам.