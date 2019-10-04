Сбербанк идентифицировал своего сотрудника, который виновен в массовой утечке данных владельцев пластиковых карт.
Как сообщает
О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк, как передавал News.ru, опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам. Кредитная организация не заметила усиления активности финансовых мошенников после инцидента.
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