https://static.news.ru/photo/2bf4da7e-e790-11e9-bae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк идентифицировал своего сотрудника, который виновен в массовой утечке данных владельцев пластиковых карт.

Как сообщает ТАСС , виновником оказался руководитель сектора одного из бизнес-подразделений банка, который в силу своих служебных обязанностей имел доступ к базам данных. Отмечается, что злоумышленник 1991 года рождения. Представители Сбербанка подчёркивают, что дальнейшая угроза утечки данных клиентов отсутствует.

О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк, как передавал News.ru, опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам. Кредитная организация не заметила усиления активности финансовых мошенников после инцидента.