https://static.news.ru/photo/ceced5ba-e5fb-11e9-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк не зафиксировал повышенной активности финансовых мошенников после утечки данных кредитных карт клиентов.

Представитель кредитной организации сообщил об этом ТАСС . Банк, однако, не исключает усиление внутренних систем защиты от мошенничества в связи с утечкой. По словам представителя учреждения, выплата компенсаций гражданам, чьи данные оказались в открытом доступе, пока не планируется, однако Сбербанк намерен бесплатно перевыпустить и доставить карты пострадавшим от утечки.

Как писал News.ru, 3 октября появились сведения о крупнейшей в истории российского банковского сектора утечке данных — сообщалось о 60 млн действующих и закрытых карт Сбербанка, информация о держателях которых попала к злоумышленникам. Позже банк опроверг масштабную утечку, заявив, что речь идёт только о 200 картах. Кредитная организация подозревает в причастности к инциденту своего сотрудника.