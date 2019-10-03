Сбербанк не зафиксировал повышенной активности финансовых мошенников после утечки данных кредитных карт клиентов.
Представитель кредитной организации сообщил об этом
Как писал News.ru, 3 октября появились сведения о крупнейшей в истории российского банковского сектора утечке данных — сообщалось о 60 млн действующих и закрытых карт Сбербанка, информация о держателях которых попала к злоумышленникам. Позже банк опроверг масштабную утечку, заявив, что речь идёт только о 200 картах. Кредитная организация подозревает в причастности к инциденту своего сотрудника.
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