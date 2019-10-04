https://static.news.ru/photo/5b50fe38-e79f-11e9-90e7-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сотрудники учреждения совместно с правоохранительными органами нашли виновного в утечке персональных данных клиентов.

По его словам, произошло это «в течение считаных часов». Он добавил, что банк после случившегося сделал серьёзные выводы. Контроль доступа к работе систем сотрудников Сбербанка будет усилен, передаёт РБК .

Виновным в утечке личных данных оказался сотрудник Сбербанка 1991 года рождения, руководивший сектором одного из бизнес-подразделений. Он признал свою вину в причастности к утечке данных держателей кредитных карт.

О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам, писал News.ru.