Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сотрудники учреждения совместно с правоохранительными органами нашли виновного в утечке персональных данных клиентов.
По его словам, произошло это «в течение считаных часов». Он добавил, что банк после случившегося сделал серьёзные выводы. Контроль доступа к работе систем сотрудников Сбербанка будет усилен, передаёт
Виновным в утечке личных данных оказался сотрудник Сбербанка 1991 года рождения, руководивший сектором одного из бизнес-подразделений. Он признал свою вину в причастности к утечке данных держателей кредитных карт.
О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам, писал News.ru.
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