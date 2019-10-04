Сотрудник Сбербанка признал свою вину в причастности к утечке данных держателей кредитных карт.
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Глава Сбербанка Герман Греф принёс извинения перед клиентами за инцидент и поблагодарил службу безопасности и правоохранительные органы за слаженную работу.
Ранее News.ru сообщил, что виновным в утечке личных данных оказался сотрудник Сбербанка 1991 года рождения, руководивший сектором одного из бизнес-подразделений.
О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200-х клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам.
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