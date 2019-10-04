https://static.news.ru/photo/1e85b75c-e793-11e9-96da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник Сбербанка признал свою вину в причастности к утечке данных держателей кредитных карт.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения, в настоящее время с виновным в утечке работает полиция. Правоохранители собрали и задокументировали улики для доказательства преступления.

Глава Сбербанка Герман Греф принёс извинения перед клиентами за инцидент и поблагодарил службу безопасности и правоохранительные органы за слаженную работу.

Ранее News.ru сообщил, что виновным в утечке личных данных оказался сотрудник Сбербанка 1991 года рождения, руководивший сектором одного из бизнес-подразделений.

О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200-х клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам.