Экономист рассказал, какие продукты питания подорожают к декабрю

К концу года в России подорожают все продукты питания, а не только дефицитные в осенне-зимний период. Это вызвано в том числе инфляцией, сообщил изданию «Экономика сегодня» экономист Александр Данилов.

К декабрю существенно подорожают все продукты питания, особенно кура, мясо и молочная продукция. Это связано и с ростом инфляции, и с увеличившимся экспортом, и с дефицитом некоторых позиций. Естественно, к Новому году традиционно подорожают рыба и красная икра, алкогольная продукция, овощи и импортная продукция из-за подорожания на мировых рынках, — рассказал Данилов.

Он также объяснил подорожание строительных материалов и мебели высоким спросом на них из-за льготных ипотек: в этом году россияне активно делали ремонт в новых квартирах. Эксперт добавил, что к декабрю также вырастут цены на бензин и бьюти-услуги.

Ранее аналитики предупредили о подорожании сигарет до конца 2021 года. Во втором полугодии 2021 года их стоимость может увеличиться до 140–145 рублей за пачку.