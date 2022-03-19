Спекулятивные инвестиции в жильё сейчас делать опасно, поскольку цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость начинают снижаться, сообщил агентству ПРАЙМ сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, лучше делать долгосрочные вложения, они станут актуальны сразу после деэскалации конфликта с Западом.

Как пояснил специалист, существует два варианта, как вкладываться в недвижимость — спекулятивно или на долгосрочный период. При этом в нынешних условиях вероятность хорошей прибыли при спекулятивных операциях на рынке слишком невелика.

Жилая недвижимость дешевеет из-за отсутствия спроса на ипотеку, так как около 80% сделок совершались с участием этого инструмента, новостройки будут расти очень слабо из-за отсутствия спроса ввиду и без того высоких цен и непонимания дальнейшего движения рынка, коммерческие помещения дешевеют из-за массового ухода с рынка европейских компаний — снижаются цены и на аренду, и на продажу, — отмечает Переславский.

Экономист считает, что сейчас лучше вкладываться в складскую недвижимость. Со временем неопределённость относительно курса валют уйдёт, наладится геополитическая обстановка, а западные компании вернутся в Россию на рынок, следовательно, им потребуются и офисы, и торговые помещения.

Кроме того, по мнению Переславского, складская недвижимость пустовать не будет, ведь договоры по ней заключаются минимум на пять лет с очень жёсткими штрафами за досрочный разрыв соглашений, то есть свои 10–12% годовых владельцы складов в любом случае получат.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов ранее сообщил, что с 5 марта начал снижаться спрос на жильё в России. По его словам, обращения за покупкой первичного жилья сократились на 15%, вторичного — на 12%.