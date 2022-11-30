Экономист оценил влияние оплаты по биометрии на российскую экономику Экономист Заборцев заявил, что развитие оплаты по биометрии перевело бы Россию на новый уровень

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Развитие системы оплаты по биометрическим данным могло бы перевести Россию на новый экономический уровень, рассказал экономист Петр Заборцев. По его словам, эта технология в ближайшее время может появиться в финансовом и транспортном секторах, а также в торговле. Эксперт убежден, что подобные тенденции необходимо поддерживать всеми силами, даже если в итоге это окажется бесполезным, так как они способны создать новые формы организации труда, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Я думаю, что только применение новых технологий, способных создать новые формы организации труда в традиционных секторах: торговле, строительстве, финансах, способно вывести нас на новый экономический уровень. Да, нужно поддерживать этот тренд всеми силами. <...> Да, возможно, это будет болезненно, но это крайне необходимо, — считает Заборцев.

Экономист уточнил, что трансформирующие технологии — это «путь в будущее» для России. При этом эксперт добавил, что властям важно подготовить страну к изменениям на рынке труда, так как использование оплаты по биометрии еще больше усилит тенденцию на создание торговых точек с минимальным количеством кассиров и персонала.

Замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин ранее опроверг слухи о введении в России обязательной сдачи биометрических данных. Он подчеркнул, что у властей таких планов нет, а также разъяснил суть внесенного в Госдуму законопроекта о правовых основах обработки биометрических данных.