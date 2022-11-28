В ГД опровергли слухи об обязательной сдаче биометрии Депутат ГД Горелкин: обязательной сдачи биометрии в России не будет

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Замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале опроверг слухи о введении в России обязательной сдачи биометрических данных. Он подчеркнул, что у властей таких планов нет, а также разъяснил суть внесенного в Госдуму законопроекта о правовых основах обработки биометрических данных.

Обязательной сдачи биометрии не будет! Это прописано и в моем законопроекте, и в действующих нормативных актах. Более того, исключена любая дискриминация граждан, которые не хотят сдавать биометрию, — написал парламентарий.

Он добавил, что сегодня биометрию собирают «любые частные лавочки». Законопроект запретит им делать это. Депутат также отметил, что различные коммерческие организации собрали свыше 60 млн биометрических образцов. Государство не может допустить их утечки, поэтому берет под свой контроль предоставление и хранение этих данных.

Защита будет организована на самом высоком уровне, за этим проследят ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. — NEWS.ru), — заверил Горелкин.

Ранее в Минцифры также заявляли, что сбор биометрических данных россиян в единую систему (ЕБС) будет проводиться только с их согласия. В ведомстве подчеркнули, что будут тщательно следить за тем, чтобы при переносе данных из коммерческих систем в ЕБС граждане обязательно получали уведомления и могли по своему желанию потребовать их удаления.