Экономист объяснил, почему Россия частично перейдет на криптовалюты Экономист Адамидов: криптовалюты помогут РФ решить проблемы с трансграничными платежами

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Россия частично перейдет на криптовалюты, так как это поможет решить некоторые проблемы с трансграничными платежами, но они не заменят полностью западные деньги, сообщил экономист Дмитрий Адамидов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что интерес к криптовалюте возрос еще больше после антироссийских санкций. Проблемы с трансграничными платежами касаются всех игроков, начиная с госкорпораций и заканчивая обычными гражданами, которые желают приобрести за рубежом определенный товар.

С точки зрения трансграничных переводов использование криптовалют подойдет как временное решение. Другое дело заместить, что много транзакций они не потянут, поэтому это будет ограниченный рынок, — заключил Адамидов.

По словам экономиста, криптовалюты являются новой формой стандартных денег, которая призвана изменить систему платежей, так как на ее основе можно создать вид международного платежного средства, который станет альтернативой доллару. Но опасность криптовалюты в том, что непонятно, как и по каким правилам этот рынок контролируется. Специалист также отметил, что ЦБ РФ не хотел легализовать криптовалюту, но антироссийские санкции вынудили к ней обратиться.

Также ведутся работы над созданием цифровых валют — вслед за проектом цифрового юаня аналогичные проекты начались в других странах, включая РФ. Для России они хороши тем, что способны ускорить и упростить платежи, потому что являются эффективнее обычных безналичных денег.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории России, говорится в сообщении на сайте кабмина. К этому же сроку Минфин должен подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.