Экономист назвал условия спада цен на продукты

https://static.news.ru/photo/c2e5b026-a444-11eb-a81e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение потребительской способности россиян приведёт к удешевлению продуктов питания. Об этом NEWS.ru рассказал доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов.

По его словам, розничным магазинам придётся вернуть ценники на прежний уровень, если люди будут не в состоянии покупать подорожавшие товары.

Цены начнут падать тогда, когда розница не сможет продавать их по повышенным ценам. То есть платежеспособность населения снизится, уже снижается, поэтому задирать цены им не выгодно. Сергей Смирнов доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) доктор экономических наук (НИУ ВШЭ)

На понижение стоимости фруктов и овощей должно повлиять наступление летнего сезона. Кроме того, могут упасть и цены на яйца после окончания Пасхи.

Мы на пороге летнего сезона. Я так всё-таки подозреваю, что часть продуктов, в первую очередь фрукты и овощи, несколько снизятся. По яйцам меня в этом году поразил достаточно большой рост цен, обычно перед Пасхой это действительно происходит, но потом эти цены опустятся на тот же самый уровень, — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, на стоимость продуктов могут влиять не только экономические, но и геополитические факторы — стабилизация обстановки на мировой арене может положительно сказаться на ценах.

Геополитика — это фактор роста в первую очередь курса рубля и во вторую очередь цен на продукты, как мне кажется, — отметил Смирнов.

Ранее в Минсельхозе рассказали, как изменится стоимость продуктов питания. По прогнозам ведомства, ценовая динамика основных категорий продовольствия в 2021 году останется в пределах общей инфляции.