Экономист назвал товары, цены на которые упадут вслед за долларом Экономист Переславский: укрепление рубля привело к падению цен на смартфоны

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что из-за укрепления рубля в России подешевели некоторые товары, среди которых — смартфоны. И хотя россияне считают, что цены застыли на отметках, которые были в момент обвала рубля, это не соответствует действительности, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что на достигнутых в то время уровнях остаются цены, например, на автозапчасти и отделочные материалы.

Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так, — уверяет экономист.

По его мнению, снижение цен может продолжиться при условии, если удастся отладить параллельный импорт. Ввоз товаров по «серым» схемам даёт дисконт к текущим ценам до 30%, уточнил Переславский.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура запросила у Ассоциации компаний розничной торговли сведения о поставщиках, которые отказываются снижать отпускные цены на фоне укрепления курса рубля. Речь идёт о поставщиках продовольственных и непродовольственных товаров, по поводу которых в ведомство обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.