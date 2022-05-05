Генпрокуратура проверит отказывающихся снижать цены поставщиков

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Генеральная прокуратура запросила у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сведения о поставщиках, которые отказываются снижать отпускные цены на фоне укрепления курса рубля. Речь идёт о поставщиках продовольственных и непродовольственных товаров, по поводу которых в ведомство обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет Forbes.

Генпрокуратура просит АКОРТ указать наименования компаний и их местонахождение. По словам председателя президиума Ассоциации Игоря Караева, на сегодня действительно есть случаи, когда повышение закупочной цены на фоне ослабления рубля не выровнялось после укрепления национальной валюты.

Торговые сети-члены АКОРТ предпринимают все необходимые усилия для сдерживания роста цен на необходимые товары, в первую очередь из социальной группы, — заверил Караев.

Называть конкретных поставщиков глава АКОРТ отказался, но отметил. что только единицы снизили цены, причём, совершенно «не в той пропорции», в которой поднимали.

Мы обращались ко всем нашим поставщикам с просьбой рассмотреть возможность снижения закупочных цен в связи со стабилизацией курса, потому что все поднимали цены, обосновывая именно курсом валют. Но никто цены не снизил, — приводит издание слова представителя из крупных федеральных FMCG-сетей в стране.

Ранее крупные федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены на их товары в среднем на 25% с сегодняшнего дня, причём кондитерские изделия российского производства должны подорожать значительнее, чем зарубежные.