Экономист: Китай в ответ на кредиты ждёт любви от иностранных рынков

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К 2020 году Пекин выдал от 120 до 200 млрд долларов заёмных средств. В отличие от МВФ, выдающего деньги с различными условиями, Китай кредитует исключительно на коммерческих условиях. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня», что главная цель Пекина не раздача кредитов развивающимся странам, а желание обеспечить рынки сбыта для производимой в Китае продукции.

Специалист считает , что Китай жаждет любви от иностранных рынков, поэтому выделяет средства в основном на реализацию инфраструктурных проектов. Островский пояснил, что речь идёт о проекте «Один пояс, один путь» за счет которого китайские власти планирует обеспечить стране финансовую устойчивость.

Как рассказал Островский, «Один пояс, один путь» — это огромный китайский проект, инициатором которого в 2010 году стал глава КНР Си Цзиньпин. План, направленный на обеспечение рынков сбыта для производимой в Китае продукции, подразумевает развитие инфраструктуры по всему миру.

Есть точка зрения, что заёмщики могут попасть в кабалу к Китаю. С другой стороны, всё-таки от сотрудничества с Пекином больше пользы, чем вреда: поскольку все эти страны могут развиваться за счёт новых инфраструктурных проектов, проходящих через их территорию, — добавил экономист.

Ранее эксперты назвали проект «Один пояс, один путь» наряду с увеличением экспорта и внутреннего потребления драйверами роста китайской экономики. По мнению аналитиков, к 2028 году Китай может обогнать Соединённые Штаты Америки по всем основным экономическим показателям.