Экоэкономия: 5 простых выводов о юбилейном МАКСе

В Жуковском подходит к завершению юбилейный, 15-й по счёту авиасалон МАКС-2021. В условиях закрытия большинства мировых авиационных выставок («Фарнборо», «Ле Бурже») российский форум должен был стать эдакой «ярмаркой тщеславия» (в хорошем смысле этого слова) отечественной военной и гражданской воздушной техники. При фактически полном отсутствии топовых европейских делегаций, которые на предыдущих МАКСах всегда были желанными гостями жуковского смотра, конкурентов у РФ с её истребителем пятого поколения Checkmate, пассажирским «Бизнесджетом» и гражданским МС-21 практически не было.

И даже Казахстан, активно заявивший о себе на авиасалоне, увы, не может тягаться на равных с такими гигантами авиапромышленности, как США, Франция или Швеция. Однако даже в этих, казалось бы, щадящих условиях не обошлось без скандалов. Основные тренды «ковидного» салона, дальнейшие перспективы отечественной авиации, главные технологические вызовы человечества — в материале NEWS.ru.

Больше экологии, меньше шума

В условиях озабоченности мирового сообщества вопросами глобального потепления всё большее количество ведущих мировых держав задумываются о поэтапном сокращении вредных выбросов в окружающую атмосферу. Парижское климатическое соглашение, подписанное почти 200 странами и членами Евросоюза, — лишнее тому подтверждение. Даже временный выход из сделки со стороны экс-президента США Дональда Трампа не сказался на общем тренде. Ведь сразу после инyагурации нового лидера страны — Джо Байдена — Америка вновь вернулась в большую климатическую игру. Все эти нюансы говорят в совокупности о серьёзном отношении к экологическим вызовам, стоящим перед человечеством в XXI веке.

Авиасалон МАКС-2021 также не стал исключением в вопросах «чистых» технологий. За время проведения выставки было проведено множество научных конференций, на которых тема снижения выбросов выхлопных газов и создания двигателей с меньшей шумовой нагрузкой, работающих на экологичном топливе, стала ключевой составляющей. На одной из таких дискуссий представители Центрального адрогидродинамического института (ЦАГИ) представили проект по созданию сверхзвукового пассажирского самолёта второго поколения, первый демонстратор которого должен подняться в небо уже в 2024 году.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам директора ЦАГИ Кирилла Сыпало, после создания сверхзвуковой модели бизнес-класса конструкторы приступят к реализации бюджетной версии уже для массового пользования. Он также отметил, что новый самолёт станет доступен обычным пассажирам уже на рубеже 2035-2040 годов. В свою очередь, академик РАН Борис Алёшин, также принимающий участие в развитии амбициозного российского проекта, отметил важность создания экологичного двигателя, на котором будет работать будущая модель. По его мнению, сокращение шумовой динамики, а также использование «чистого» топлива станет одной из главных концепций полётов сверхзвукового самолёта.

В итоге проект заинтересовал в том числе и президента России Владимира Путина, который включил «Сверхзвук» в перечень перспективных направлений для финансирования до 2030 года. В свою очередь, Министерство науки и высшего образования пообещало выделить субсидии ЦАГИ в объёме более 3 млрд рублей. Кирилл Сыпало в интервью NEWS.ru признался, что без поддержки президента проект вряд ли бы удалось реализовать, а также пообещал не подвести государство за оказанное доверие.

Президент РФ Владимир Путин Алексей Никольский/РИА Новости

А с учётом того, что спикеры научной конференции по «Сверхзвуку» во время обсуждений неоднократно были вынуждены прерывать свою речь из-за полётов над шатром очередной группы истребителей и других самолётов, вопросы шумопоглощающих и экологически чистых технологий на сегодняшний день становятся как никогда актуальными даже в условиях повседневной жизни.

Импортозамещение

Ещё одним трендом выставки стало импортозамещение в отечественной авиационной промышленности. В частности, на МАКСе пристальное внимание экспертов и представителей зарубежных делегаций было приковано к российскому двухконторному двигателю нового поколения ПД-14. Этот мотор стал первым отечественным коммерческим изобретением в данной области с момента распада Советского союза. Более того, в дальнейшем ПД-14 станет платформой для создания модификационной модели ПД-35, в которой также будут использованы элементы звукопоглощающих конструкций, подчеркнул генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

Двигатель ПД-14 Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание нового российского двигателя также станет важной вехой для дальнейшего импортозамещения иностранных аналогов, включая модели американской компании Pratt & Whitney, которые ещё недавно использовались на большинстве отечественных лайнеров. Представитель пресс-службы авиакомпании «Иркут» Сергей Сокут, пассажирский лайнер которой (МС-21) стал одной из главных новинок на прошедшем авиационном форуме в Жуковском, подчеркнул, что новейший российский ПД-14 существенно превосходит по уровню расхода топлива и экологическим характеристикам предыдущие модели. За счёт этого в конструкторском бюро надеются существенно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

В рамках авиасалона МАКС был представлен ещё целый ряд российских моделей, которые в будущем позволят отечественной отрасли сократить зарубежные поставки при строительстве новых лайнеров. Так, по словам Сокута, ещё несколько лет назад в компании «Иркут» при производстве самолётов использовали исключительно зарубежное сырьё, однако с учётом введения международных санкций программа импортозамещения, в которой приняли участие МГУ, «Росатом» и другие организации, стала жизненно необходимой. В итоге на новом МС-21 крылья были полностью сделаны из российских композитных материалов, что существенно снизило себестоимость лайнера, а также улучшило его аэродинамические характеристики.

Пассажирский самолёт МС-21-300 Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё одной важной новинкой на форуме стала презентация лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал». В 2019 году руководство Минпромторга поручило компании «Байкал-Инжиниринг» создать модель многоцелевого воздушного судна для замены устаревшего «кукурузника» Ан-2. В итоге уже через несколько лет новинкой заинтересовались представители «Казахстанской авиационной индустрии». на следующий день после открытия авиавыставки они приобрели пятую часть (20%) уставного капитала российского предприятия с дальнейшей целью производить ЛМС-901 на своих конструкторских заводах. Общий же объём инвестиций при осуществлении сделки составил порядка 1 млрд рублей.

По словам главного конструктора «Байкала» Вадима Дёмина, все материалы в новом судне также исключительно российские, включая алюминиевые сплавы (85%), а также композитные материалы, за поставку которых отвечал Росатом. По его мнению, новая модель по всем ключевым параметрам обошла своего предшественника Ан-2 за счёт увеличения максимальной скорости (300 км/час), посадочной нагрузки («Байкал» может приземляться на грунт до 3,5 кг), а также встроенной парашютной спасательной системой, что делает новую модель ещё более безопасной в использовании.

Многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс на модификацию

Несмотря на то, что в программе МАКС-2021 было заявлено множество новинок от российских производителей, большая часть из них на деле оказалась модифицированной версии предыдущих поколений. Так, «Байкал» стал модернизированной заменой легендарного Ан-2, а МС-21 — улучшенной версией Ту-154. Главная же изюминка форума — истребитель пятого поколения Checkmate от конструкторского бюро «Сухой» — создавался на технической базе устаревшего предшественника — Су-57. Да и «Ансат-М», вокруг которого на главной улице не было отбоя от иностранных делегаций, стал лишь слегка видоизмененной версией стандартного «Ансата», разработанного ещё в постсоветский период — в конце 90-х годов прошлого века.

В громкой новинке от компании «Вертолёты России» конструкторы существенно увеличили ёмкости топливных баков, за счёт чего тестовая модель может преодолевать расстояние до 640 км без дозаправки. В «Ансат-М» также предусмотрен дополнительный бак, который увеличивает проходимость судна ещё на 150 км. Помимо этого, на модернизированной версии увеличили и бортовую нагрузку (до 1148 кг).

Вертолёт «Ансат» Сергей Булкин/NEWS.ru

Корпус воздушной машины как и большинство новинок МАКСа также был произведён по большей части из российских составляющих. Так, доля композитных материалов в новой версии «Ансата» увеличилась с 15 до 35%. Первую партию этих вертолётов (четыре единицы) приобрела авиакомпания «Геликс». Однако в «Вертолётах России» ожидают дальнейшее увеличение спроса , связанного с развитием туристической отрасли на Урале, а также перевозами предприятий топливно-энергетического сектора страны. В компании надеются отбить затраты на разработку модели, которые составили порядка 230 млн рублей.

Ещё одной яркой модификацией стала новейшая пожарная разработка — многоцелевой вертолёт Ка-32А11М. Его борт также полностью оснастили российскими компонентами, включая отечественный двигатель нового поколения с усиленной мощностью — ВК-2500ПС-02, что позволяет использовать судно в экстремальных погодных условиях, а также применять его с максимальной взлётной массой на высоте более 2 км.

Вертолёт Ка-32А11М Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако по внешнему виду изменения в сравнении с остальными моделями линейки Ка-32 остались незначительными. В новой модели также используется двухвинтовая система, неубирающиеся шасси, два турбовальных двигателя. Вертолётная новинка изначально предлагалась для модернизации парка Ка-2 в Южной Корее, однако на неё также претендуют и другие иностранные покупатели из таких стран как Турция, Китай и другие.

Ориентация на внутренний рынок

Из всех представленных на авиасалоне МАКС новинок большая их часть направлена на российских покупателей. Даже производители широкоразрекламированного МС-21 утверждают, что в ближайшее время не будут рассматривать предложения о покупке судна из-за рубежа. Так, представитель пресс-службы авиакомпании «Иркут» Сергей Сокут считает, что на начальном этапе продаж следует обеспечить оптимальный уровень полётов по России и только потом уже задумываться о выходе на рынки СНГ.

Для реализации же продаж в страны дальнего зарубежья, по его словам, потребуется значительно больше времени. Ведь для этого нужно, чтобы страны-покупатели смогли гарантировать качественное послепродажное обслуживание, включая обучение пилотов, хорошее техническое обслуживание со складами запасных частей, а также высококачественную логистику и другие факторы. На стартовом же этапе производства далеко не все из потенциальных зарубежных покупателей могут предоставить «Иркуту» такие возможности.

Восполнить нишу в сегменте средних отечественных вертолётов призван и многоцелевой Ка-62. Новая модель от «Вертолётов России» может выдерживать максимально низкие температуры, что в дальнейшем позволит использовать её при транспортировке грузов в арктическом регионе и других отдалённых местах страны. Судно также может выполнять спасательные и медицинские операции и патрулировать малонаселённые труднодоступные области.

Вертолёт Ка-62 Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым покупателем Ка-62 на авиасалоне МАКС стала компания «Газпром-Лизинг», представители которой заключили сделку на поставку трёх вертолётов. Учитывая тот факт, что испытательные полёты новой машины ещё не завершились (финиш намечен на осень 2021 года), в «Вертолётах России» надеются на дальнейший рост спроса на модель уже после окончания тестовых мероприятий.

Особым внимание у отечественных делегаций пользовался и миниатюрный «Байкал». Модель, произведённая Уральским заводом гражданской авиации, заинтересовала не только гостей из Казахстана, но и президента Татарстана Рустама Минниханова. Ему провели специальную экскурсию по салону «кукурузника», а также рассказали об уровне проходимости и лётных характеристиках сменщика легендарного Ан-2. В частности, его заверили, что специальные версии воздушного судна на поплавках и лыжах обеспечат использования «Байкала» даже в суровых арктических условиях.

В тот же день «Вертолёты России» подписали крупный госконтракт на поставку девяти тяжёлых Ми-38-ПС на общую сумму 14,8 млрд рублей. Всего же авиакомпания заключила контракты на продажу российским покупателям 84 моделей, включая Ми-171А3, Ка-62, Ми-38, Ми-8 и «Ансат-М», военную версию которого планируется использовать в интересах Минобороны.

Вертолёт Ми-171А3 Сергей Булкин/NEWS.ru

Низкая себестоимость

Единственными экспортными исключениями из общей тенденции стали хэдлайнеры жуковского авиасалона — истребитель пятого поколения Checkmate и ещё одна модель «Сухого» BusinessJet, а также Ил-114-300. По словам исполнительного директора компании «Радар ММС» Ивана Анцева, экономичность в техобслуживании, эксплуатация в различных погодных условиях и неприхотливость к качеству взлётно-посадочной полосы обеспечит новой модели Ил высокий экспортный потенциал. Пассажирская же версия, по его словам, станет оптимальной замене импортным аналогам.

Самолёт Ил-114-300 Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако самым привлекательным преимуществом нового лайнера наверняка станет его выгодная стоимость. По предварительной информации, новая модель может обойтись потенциальному покупателю в 1 млрд рублей (примерно $13,5 млн). Для сравнения, средняя стоимость главных зарубежных конкурентов российского лайнера (ATR42 и ATR72 франко-итальянского производства) начинается от $25 млн.

Главной же экспортной «фишкой» авиасалона МАКС стала презентация новейшего российского истребителя пятого поколения Checkmate от конструкторского бюро «Сухой». Элегантный обтекаемый корпус с отечественной системой электроники на борту вызвал у публики и иностранных делегаций вполне ожидаемый интерес. Два наклонных элевона, разрезанных ближе к основанию вкупе с продолговатой формой кабины для улучшения аэродинамики в обозримом будущем сделают из него ещё одного крупного игрока на рынке стелс-истребителей.

Даже недавняя история с обвинениями в адрес производителей Checkmate касательно плагиата с американских истребителей 90-х годов вряд ли снизит его экспортный потенциал. Дело в том, что стоимость Су-75 для зарубежных покупателей ориентировочно составит всего $25-30 млн по сравнению со сверхдорогими аналогами пятого поколения из США (средняя стоимость от $150 до 350 млн), Франции или Швеции (от $60 до $90 млн). Да и авиационный рынок настолько закрытая и узкая отрасль промышленности, что создать принципиально новый дизайн под силу лишь единицам, считает эксперт портала Defence Blog Дилан Малясов.

Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения twitter.com/o_gilvi Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения t.me/fighter_bomber Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения twitter.com/o_gilvi Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения twitter.com/200_zoka

К тому же в условиях глобального экономического кризиса, вызванного непрекращающейся коронавирусной пандемией и без того небогатым странам вроде Вьетнама, Аргентины или Индии (на которые ориентируются российские производители Су-75) куда выгоднее будет приобрести эффективную российскую продукцию за меньшие деньги, чем переводить своих пилотов на более сложные в использовании зарубежные аналоги. Так что экспортный потенциал новейшей модели (зарубежный спрос на данный момент составляет 300 единиц), озвученный на авиасалоне вице-премьером РФ Юрием Борисовым, выглядит вполне реалистичным.