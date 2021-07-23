«Иркут»: по характеристикам МС-21 превосходит все предыдущие модели

На центральной улице авиасалона МАКС новая модель среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 компании «Иркут» не затерялась на фоне двух флагманских джетов от «Сухого» — SSJ 100 Red Wings и SBJ 100. Крылья из российских композитных материалов, новейший двигатель ПД-14, повышенный комфорт в салоне — всё это выгодно отличает новинку от устаревших российских аналогов — Ту-154 и Ту-134. О преимуществах, перспективах массового выпуска и выходе модели на международный рынок. NEWS.ru поговорил с представителем пресс-службы ПАО «Научно-производственной компании «Иркут» Сергеем Сокутом.

Первая принципиально новая модель

— На авиасалоне МАКС модели МС-21 уделялось большое внимание. Расскажите поподробнее, что отличает этот самолёт от российских и зарубежных аналогов?

— МС-21-310 — среднемагистральный самолёт нового поколения. На данный момент этот сегмент является наиболее массовым в мировой гражданской авиации. Абсолютное большинство пассажирских перевозок выполняется именно на таких самолётах.

Однако МС-21 — первая принципиально новая модель (не модификация), произведённая в мире за последние 30 лет. Очень важно, что у нашего самолёта есть огромный модернизационный запас на будущее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В чём заключаются главные преимущества этого самолёта?

— По своим экономическим характеристикам и уровню комфорта для пассажиров он существенно превосходит предыдущие российские модели. Плюс у МС-21 отличные аэродинамические показатели, современные двухконтурные двигатели и бортовые системы нового поколения.

Основной вклад в аэродинамику самолётов вносят именно крылья. До прошлого года в самолётах нашей компании использовалось зарубежное сырьё. Теперь же оно полностью российское из-за ускоренной программы импортозамещения, в которой приняли участие МГУ, Росатом и другие. У МС-21 впервые среди среднемагистральных судов крылья полностью сделаны из полимерных композитных материалов, которые одновременно являются и лёгкими, и жёсткими.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатели на уровне дальней авиации

— А какие аспекты вы бы выделили во внутренних частях воздушного судна?

— Внутри российского самолёта установлены двигатели нового поколения (американский Pratt & Whitney и новейший российский ПД-14), которые существенно превосходят по уровню расхода топлива и экологическим характеристикам предыдущие модели. Более того, ПД-14 произвёл настоящий прорыв в отрасли, став первым коммерческим в нашей стране начиная с 1991 года.

В салоне также установлены цифровые бортовые системы и программное обеспечение от российского интегратора. Высокая аэродинамика МС-21 позволила конструкторам увеличить фюзеляж (от 10 до 20 см) самолёта по сравнению с одноклассниками.

— Что это даёт?

— В этом самолёте можно спокойно пройти мимо тележки обслуживания. В свою очередь, широкий проход между креслами — это не только про комфорт, но и про экономику. Ведь он ускоряет процессы посадки-высадки пассажиров, что влияет на время нахождения самолёта в аэропорту. В итоге экономится время, сокращаются платежи за стоянку, самолёт больше летает и меньше простаивает.

На МС-21 также очень большие багажные полки, на его борту чемоданы с лёгкостью можно ставить перпендикулярно оси самолёта. Есть и ещё одна любопытная деталь. На большой высоте на борту самолёта атмосферное давление меньше, чем на земле, — именно поэтому у некоторых людей болят уши. Для современных среднемагистральных самолетах стандарт высотного давления составляет восемь тысяч футов, для дальнемагистральных и МС-21 этот показатель — шесть тысяч.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Парадоксальная ситуация...

— Да. Самолёт изначально является среднемагистральным, однако высотные показатели у него на уровне дальней авиации. Этот момент выделяет его на фоне других одноклассников.

36 машин в год

— Когда ожидать массовых поставок на российский рынок, планируется ли в перспективе выход на экспорт?

— Уже в следующем году после завершения сертификации наша компания начнёт поставки этого самолёта на внутренний рынок. В ближайшей перспективе мы хотим выйти на показатель 36 машин в год, а затем увеличить его до 72. Ближнее зарубежье пока не рассматриваем в качестве экспортного варианта. Сначала нужно, чтобы МС-21 летал нормально в России, а потом уже задумываться о рынке СНГ.

— Почему?

— Очень важно, чтобы в стране-покупателе было налажено качественное послепродажное обслуживание — обучение пилотов, хорошее материально-техническое обеспечение (склады запасных частей), высококачественные логистические процедуры и другие факторы.

Даже в самой России на данный момент сегмент среднемагистральных самолётов практически полностью занят иностранными судами — Boeing и Airbus. Однако в дальнейшем, я уверен, МС-21 выдержит высокую конкуренцию как на внутреннем, так и на мировом рынке.