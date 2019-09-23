https://static.news.ru/photo/65090174-ddee-11e9-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем ведёт разработку программного обеспечения реального времени под названием JetOS. Новую систему планируют установить на самолётах МС-21 и SSJ 100, а также на перспективные воздушные суда.

По словам генерального директора ГосНИИАС Сергея Хохлова, JetOS — полностью российская разработка. Создание системы начато по заказу Минпромторга в 2016 году. Первые версии ПО уже обкатывают на платформах отечественных разработчиков. Сертифицируемую версию ядра планируется завершить до конца 2019 года.

Хохлов отметил, что использование зарубежных систем является не только технологической зависимостью, но и угрозой национальной безопасности России, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что самолёт SSJ 100 ждёт ребрендинг и, возможно, новое название. Такие перемены, по словам главы Ростеха Сергея Чемезова, вызваны домыслами об опасности этих лайнеров, которые распространились после авиакатастрофы в Шереметьево 5 мая.