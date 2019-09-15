https://static.news.ru/photo/f83932b2-d78f-11e9-9aef-fa163e074e61_660.jpg SSJ 100 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт SSJ 100 ждёт ребрендинг и, возможно, новое название. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, такие перемены вызваны домыслами об опасности этих лайнеров, которые распространились после авиакатастрофы в Шереметьево 5 мая.

Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше, российское название, — цитирует его URA.RU .

Он отметил, что изменения могут коснуться и комплектации самолёта. В частности, разработчики начнут использовать больше отечественных деталей.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Следователи считают, что причиной трагедии стала ошибка пилотов, писал News.ru.