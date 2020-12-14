Самолёт МС-21-310 с российскими двигателями впервые поднялся в небо

https://static.news.ru/photo/38e97a72-3e9d-11eb-a96e-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostec.ru

Первый полёт совершил российский среднемагистральный самолёт МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. В небе самолёт провёл 1 час 25 минут.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Отмечается, что взлетал самолёт 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут», входящего в состав ОАК госкорпорации «Ростех». Проверялись режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости МС-21-310, а также функционирование его систем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 10 ноября в корпорации «Ростех» объявили о создании первого опытного самолёта МС-21-310 с двигателями российского производства ПД-14. 6 ноября самолёт был переведён из цеха окончательной сборки в лётно-испытательное подразделение.