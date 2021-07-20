Путин объявил о скором выходе «на трассу» «самолёта XXI века»

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Российский пассажирский самолёт нового поколения МС-21 в скором времени выйдет на авиалинии. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе открытия 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

По его словам, это «самолёт XXI века».

В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21, — сказал глава государства.

Он добавил, что на выставке впервые представлены модификации этого воздушного судна с российским двигателем.

МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском. Мероприятие продлится до 25 июля. В нём примут участие около 300 компаний из 56 стран.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный самолёт. Он позиционируется как конкурент Airbus A320 и Boeing 737. Ростех завершил сборку первого самолёта осенью 2020 года. В декабре МС-21 впервые поднялся в воздух.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин назвал МС-21 подтверждением возрождения отечественной авиапромышленности. Он сделал акцент, что впервые в мире для самолётов такой вместимости было применено композитное крыло.