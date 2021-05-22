Мишустин расхвалил самолёт МС-21

https://static.news.ru/photo/22a7f8e6-baea-11eb-bcd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления на форуме «Новое знание» заявил, что ничего сравнимого с самолётом МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») у конкурентов России в ближайшем будущем не появится. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства похвалил лайнер и отметил , что МС-21 можно считать подтверждением возрождения отечественной авиапромышленности. Он указал, что самолёт уже проходит испытания и скоро будет готов принять на борт первых пассажиров.

Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолётов такой вместимости применено композитное крыло, — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что композитное крыло придумали в России. При его создании используется технология вакуумной инфузии. Мишустин также упомянул, что процесс производства затруднили санкции, из-за которых импортные материалы перестали поступать в РФ.

Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта, — подчеркнул глава правительства.

Описывая двигатель лайнера ПД-14, премьер уточнил, что его разрабатывали под руководством конструктора Александра Иноземцева. Мишустин назвал отечественную инженерную школу самой сильной в мире. По его словам, у российских специалистов есть все условия для практической реализации их идей.

МС-21 позиционируется как конкурент европейского Airbus A320 и американского Boeing 737. Ростех завершил сборку первого самолёта осенью 2020 года. В декабре МС-21 впервые поднялся в воздух.