Путин назвал хамством отказ в поставках деталей для самолёта МС-21

https://static.news.ru/photo/9f4891e8-fdae-11ea-a029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президента России Владимира Путина возмутил отказ иностранных партнёров поставлять композитные материалы, необходимые для производства самолёта МС-21.

Глава государства затронул тему международных поставок на встрече с работниками атомной отрасли, передаёт ТАСС.

Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке, — заявил Путин.

Президент добавил, что такая политика партнёров нарушает сложившиеся в международных отношениях принципы и правила.

В июне президент России поручил правительству до 31 января подготовить предложения по созданию авиакомпании с российскими самолётами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах страны. Как передавал NEWS.ru, президентская инициатива предполагает, что новая авиакомпания до 2024 года приобретёт до 60 самолётов SSJ 100 и 16 МС-21.