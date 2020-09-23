Путин назвал хамством отказ в поставках деталей для самолёта МС-21

Президента России Владимира Путина возмутил отказ иностранных партнёров поставлять композитные материалы, необходимые для производства самолёта МС-21.
Глава государства затронул тему международных поставок на встрече с работниками атомной отрасли,
Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке, — заявил Путин.
Президент добавил, что такая политика партнёров нарушает сложившиеся в международных отношениях принципы и правила.
В июне президент России поручил правительству до 31 января подготовить предложения по созданию авиакомпании с российскими самолётами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах страны. Как передавал NEWS.ru, президентская инициатива предполагает, что новая авиакомпания до 2024 года приобретёт до 60 самолётов SSJ 100 и 16 МС-21.
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