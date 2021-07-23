Директор ЦАГИ: наш сверхзвуковой самолёт будет интересен заказчикам из США

Авиасалон МАКС-2021 уже подарил посетителям множество ярких новинок, начиная с истребителя пятого поколения Checkmate от «Сухого» и заканчивая современным беспилотником «Орион». Однако главным открытием юбилейной выставки, пожалуй, стала скрытая от большинства зрителей разработка сверхзвукового пассажирского самолёта Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Ещё недавно о таком проекте в России могли только мечтать — для этого в стране не было достаточно финансовых средств. Однако недавно Владимир Путин решил помочь воплотить смелую задумку жуковских учёных в реальность — правительство будет содействовать институту в реализации амбициозного проекта вплоть до 2030 года. За это время самолёт должен пройти первые испытания и принять на борт первых пассажиров, чтобы окончательно стереть границы между государствами — ведь для сверхзвука таковых попросту нет. О революционном российском научном проекте NEWS.ru рассказал член-корреспондент РАН и гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало.

Пассажирские сверхзвуковые самолёты появятся в России не раньше 2035 года

— Ранее вы говорили, что что планируете запустить пилотную версию сверхзвукового самолёта уже в 2024 году...

— Да, за три года мы должны сделать демонстратор и затем приступить к испытательным полётам.

— Когда намечены первые официальные полёты и насколько массовым будет производство?

— Мы можем что угодно предполагать в дальнейшем, однако в ЦАГИ ведь не производит самолётов. Наши сотрудники надеются, что коллеги из компании «Кронштадт» воспримут все наши разработки. В любом случае первым, конечно, должен появиться «Бизнесджет».

В дальнейшем же при доведении технологий до соответствующего уровня готовности мы будем говорить и о пассажирских сверхзвуковых моделях второго поколения. Но это рубеж 35-го, 40-го года, такой массовый серийный многоместный самолёт.

— В России так сложилось, что населению в своей массе эти проекты неинтересны. В этой связи в целом зачем такой технологичный проект нужен обычному россиянину?

— Может быть, в такой непосредственно прямой постановке — да, возможно, и не нужен. Но, во-первых, это культура. Когда появился первый сотовый телефон, он тоже стоил бешеных денег, однако всё равно воспринимался бизнес-сообществом как средство необходимой коммуникации.

Сейчас же у каждого их по несколько штук, поэтому если мы сможем сделать технологию дешёвой, если цена на билет будет сопоставима с ценой на широкофюзеляжный самолёт, наверняка вы согласитесь полететь во Владивосток не за восемь часов, а за три.

Да, и в тот же Таиланд слетаете обязательно, не тратя сутки драгоценного отпуска, сделав поездку к тому же приятной и короткой. Именно поэтому вопрос больших скоростей при передвижении всегда интересовал человечество.

Кирилл Сыпало tsagi.ru

«Наш сверхзвуковой уже в обозримом будущем станет самолётом обычного использования»

— Ваш проект ориентирован в первую очередь на внутренний рынок или же вы рассматриваете и зарубежные варианты поставок?

— В дальнейшем мы планируем выпускать продукцию не только для внутреннего пользования. Однако не всё зависит от нашей воли, мы занимаемся проектировкой и разработкой. Основную роль будут играть всё же КБ (конструкторские бюро) и бизнесмены. Однако я с уверенностью могу сказать, что сверхзвук в первую очередь будет интересен заказчикам в плане трансатлантических перелётов — в те же США, Австралию или Южную Америку.

— Вы уже упомянули о сверхвысокой стоимости перелётов даже для обычных гражданских самолётов, а с учетом высоких сверхзвуковых технологий цена наверняка будет ещё больше...

— Если первым появится «Бизнесджет», то стоимость билета должна быть сопоставима с ценой в обычном бизнес-классе, по крайней мере, будет несильно её превышать. Мы решили сначала сделать бизнес-модель из-за большей востребованности перелётов через океан в деловых и административных кругах (чиновников, госдеятелей и так далее).

Впоследствии при расширении размерности и выработке необходимых технологий этот принцип сохранится для среднестатистических пассажиров. Наш сверхзвуковой уже в обозримом будущем станет самолётом обычного использования.

— Звучит довольно фантастично...

— Да. Но сейчас, например, мы видим, как два частных проекта Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса по полёту в открытый космос воспринимаются как экзотика, мечта... Американские бизнесмены шли к этому всю жизнь, однако уже в скором времени посещение безвоздушного пространства будет доступно для наших детей. То же самое, надеюсь, произойдёт и с нашей сверхзвуковой разработкой.

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Государство поверило в нас, а мы постараемся не подвести»

— У вас есть объяснение, почему в России в отличие от США ключевые научные проекты не находят должного отклика у частных инвесторов?

— Это не совсем так. Я совершенно точно знаю, что пару-тройку перспективных проектов у нас в стране удалось реализовать при помощи частных инвестиций. Это и авиакомпания S7, и проекты, которая она развивает.

Непростые экономические времена 90-х годов сейчас компенсируются пока в основном за счёт государства. Однако я надеюсь, в ближайшее время ситуация на инвестиционном научном рынке изменится.

— Для частного бизнеса вложиться в неизвестный проект всегда рискованно...

— Да, к тому же у нас малый и средний бизнес ещё не так развит, как в западноевропейских странах. Для российского делового сообщества характерны вложения в традиционные бытовые сферы, нежели в высокие технологии, где требуются долгосрочные инвестиции и нет гарантированной прибыли.

— Вы говорили, что Путин принял решение профинансировать проект до 2030 года...

— Он согласился с представлением Министерства промышленности и торговли о финансировании перспективных разработок, среди которых и сверхзвук. Без поддержки президента этот проект никогда бы не состоялся. Государство поверило в нас, а мы, в свою очередь, постараемся не подвести.

tsagi.ru

«В авиации невозможно повторение истории со „Сколково“, у них несопоставимые уровни ответственности»

— В начале 2010-х в стране хотели реализовать ещё один амбициозный проект — «Сколково», который курировал Дмитрий Медведев, но сейчас проект находится на стадии стагнации... Нет ли у вас опасений, что и сверхзвук может повторить судьбу российского иннограда?

— Это две совершенно разные истории. ЦАГИ 102 года, это был первый институт в СССР, предназначенный для системного исследования аэродинамики.

Мы очень тесно сотрудничаем с нашими КБ, помогаем им решать те задачи, которые в своё время помогли победить в Великой Отечественной войне и создать гражданский флот. ЦАГИ — не стартап, а серьёзный научный институт.

— Про «Сколково» в своё время тоже говорили много лестных слов, да и поддержка была на самом высоком уровне...

— Да, но авиация в России — это область, которая очень скрупулезно и детально описана множеством регламентов. К сожалению, за многие из них заплачено человеческими жизнями. Поэтому в этой отрасли не может быть свободного подхода к созданию современных технологий.

Любые разработки в авиации требуют большого количества времени, проекты часто выходят за рамки изначального размера финансирования... Это объясняется вовсе не российским раздолбайством, а заботой о безопасности.

Одно авиационное происшествие может поставить крест на десятках лет научных разработок, поломка самой незначительной детали порой приводит к потере миллионов средств, вложенных в тот или иной проект. Именно поэтому в авиации невозможно повторение истории со «Сколково», у них несопоставимые уровни ответственности.