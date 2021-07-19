Россия на МАКС-2021 презентует беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте

Экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте будет впервые показан на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Впервые на МАКС будет представлен экспортный «Орион-Э» в ударной версии. Ранее средневысотных беспилотный комплекс предлагался на продажу только в разведывательном варианте, — пояснил директор ФСВТС.

По его словам, за период с 2019 по 2021 год ведомств получило девять обращений по поводу «Ориона» от заграничных заказчиков, семь из них касались покупки беспилотника.

Ранее стало известно, что Минобороны России впервые продемонстрировало, как выглядит беспилотник «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. Эти бомбы весят по 21 килограмму каждая, снабжены осколочно-фугасной боевой частью весом в семь килограмм, а также спутниковыми и лазерными системами самонаведения.