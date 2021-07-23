Минобрнауки: Россия опережает большинство стран по вложениям в науку

Научный прогресс невозможен без серьёзных вложений в высокотехнологичные отрасли экономики. Такого мнения придерживается директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев. Он считает, что на сегодняшний день перед Россией открываются новые горизонты в области выгодного международного сотрудничества с ведущими странами мира, что лишний раз подтверждают отечественные разработки, представленные на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. Главным же вызовом для человечества, по мнению Медведева, является вопрос реактивных пассажирских перевозок. Смещение традиционных экономических лидеров, проблема финансирования стартапов в России, уход от нефтезависимости в сторону высоких технологий — об этом и многом другом читайте в его интервью NEWS.ru.

— Какова на сегодняшний день роль вашего департамента в развитии российских высоких технологий?

— Прежде всего я должен вас сориентировать про весь процесс, который идёт в сфере научно-технологических инноваций (НТИ). Именно НТИ на федеральном уровне как система создаёт предложения по будущим рынкам сбыта продукции и перспективным направлениям. То есть отталкиваемся в первую очередь от рынков.

Мы предлагаем перечень сквозных технологий, которые поддерживаются потом в рамках конкурсов, которые поддерживают в Минобрнауки по открытию, созданию и развитию центров компетенции НТИ на базе научно-образовательных организаций.

На сегодняшний день в России действуют 16 таких центров. Два из последних — это направление фотоники в Перми и работы с новым поколением композитных материалов. В этой области победителем стал МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Корпуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Денис Воронин​/АГН «Москва»

— Каким научным областям вы уделяете наибольшее внимание?

— Могу обратить ваше внимание на такой инструмент, как комплексные научно-технологические программы полного инновационного цикла. Они называются так, потому что включают в себя меры поддержки как фундаментальных исследований, так и, если уходить вправо по шкале зрелости продукта, выведения товара на рынок.

Недавно на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о принятом решении по первому такому научно-техническому проекту (НТП) — им оказалось детское питание. В научных разработках, связанных с подготовкой белковых смесей, участвует наш отечественный бизнес, который берёт на себя производство и строительство завода с соответствующим технологическим оборудованием, выведением продукции на внутренний рынок уже в качестве смеси для кормления младенцев.

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что такие НТП рассматриваются и утверждаются советами по приоритетным направлениям РАН, и все эти приоритеты закреплены в стратегии научно-технологического развития РФ. Приоритетные задачи до 2030 года закрепляются на верхнем федеральном уровне соответствующими решениями. На сегодняшний день правительство организовало планомерную, большую работу по их достижению.

В свою очередь, мы (департамент инноваций и перспективных исследований Минобрнауки) являемся важным участником этих процессов, что лишний раз подтверждает МАКС-2021, демонстрирующий высокие результаты в области авиастроения.

— На этой неделе состоялась конференция по сверхзвуку. Какую наиболее перспективную отрасль в российской авиации вы бы выделили? За какими технологиями будущее в этой области?

— Я думаю, главным вызовом перед человечеством на сегодняшний день является возможность быстрого переезда людей из одной точки в другую. Во всём мире за последнее время кардинально изменился жизненный уклад. Ты можешь жить в Москве, а работать в Казани. При этом, ежедневно перемещаясь на работу в другой город, можешь вечером возвращаться обратно домой. Это очень важный момент.

Я имею в виду то, что расстояния в целом серьёзным образом пересчитываются в сторону существенного сокращения. Если раньше мы измеряли жизнь километрами, то сейчас она измеряется часами и минутами. И меньшее расстояние, преодолённое в течение часа, если, конечно, транспортное средство позволяет перемещаться безопасно и удобно, меняет весь порядок жизни, её уклад.

За последние 100 лет в этой области произошли фундаментальные изменения. Ты уже совершенно по-другому начинаешь отдыхать, можешь на выходные позволить слетать куда угодно, хоть за океан, и побывать в любимом месте.

Сегодня на МАКС-2021 мы ведём диалог о сверхзвуковых пассажирских авиаперевозках. Японцы и Китай заявляют в это время о сверхскоростных пассажирских перевозках поездами, разгоняющимися до 500–600 км в час. Вот такие логистические агломерации будут формировать в мире образ технологических центров будущего.

Ростислав Нетисов/РИА Новости

И поэтому, учитывая расположение нашей страны, её территориальный масштаб, для нас открываются огромные перспективы для жизнедеятельности человека. Одним из таких ярких примеров является разработка сверхзвукового пассажирского самолёта.

— До реализации в России доходит лишь малая часть подобных высокотехнологичных проектов. Какому проценту учёных на данный момент удаётся воплотить задуманное в реальность?

— Сейчас эта цифра составляет примерно 60%. Мы же стремимся, чтобы планка в обозримом будущем поднялась до отметки в 70%. На старте же нашей деятельности эти показатели были не больше 30% — разница налицо.

В сфере научных разработок очень важны механизмы сопровождения проектов. Одним из таких механизмов в России является национальный конкурс инновационных проектов аэрокосмической отрасли. Это отличная возможность авторам заявить перспективные идеи, а затем защитить их перед самой требовательной публикой, то есть показать свой продукт не только жюри, но и представителям заказчиков.

В организации конкурса всё построено для того, чтобы ваш проект могли видеть непосредственно те люди, которые могли бы в дальнейшем его реализовать. В противном случае все старания конкурсантов сводились бы на нет.

В конечном счёте вы получите вознаграждение как автор и воплощение своих амбиций как разработчик проекта. Именно поэтому мы уже в шестой раз поддерживаем этот конкурс у нас в стране. Надеюсь, в будущем в России будет всё больше перспективных научных стартаперов, а мы, в свою очередь, поможем им воплотить мечты в реальность.

— В России научную отрасль на должном уровне поддерживает в основном государство, частные же меценаты в большинстве своём опасаются вкладывать деньги в развитие технологичных стартапов. Почему так происходит?

— Не согласен с вами. Россия опережает большинство стран по вложениям в научную отрасль со стороны отечественных компаний. Другой вопрос, что государство ставит перед собой цель войти в пятёрку ведущих экономик мира, а без инноваций это сделать невозможно. Такая задача требует совсем иного уровня отдачи, напряжения... Именно поэтому правительство вкладывает существенные средства в развитие научных разработок, частные же инвесторы не могут позволить себе подобных рисков.

Уже в ближайшем будущем мы должны вернуть российский рынок для комфортного развития отечественных технологий, научных продуктов и разработок. Мы принципиально отошли от курса, который доминировал в нашей стране в 90-е — «продадим нефть и обеспечим себя всем необходимым». Мы должны сами разрабатывать стартапы, быть открытыми к выгодному международному сотрудничеству. Однако при этом наши власти заинтересованы в том, чтобы в рамках зарубежного партнёрства высокотехнологичные изделия производились в нашей стране, а продавались за границу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь, средства, вырученные от продажи сложного машиностроения, технологичных летальных аппаратов, возвращались бы в дальнейшем в страну для дополнительного финансирования НИОКРов. Это очень важный принцип, без которого невозможно представить успешную современную науку. В этом векторе развития в России за последнее время наметился ощутимый прогресс, объёмы прибыли от продаж высокотехнологичной продукции постепенно возрастают. Однако резких вложений в научные разработки делать нельзя.

В противном случае затраты на новые исследовательские проекты приведут к дальнейшему увеличению себестоимости. Любое финансирование должно быть разумным и сбалансированным, и научная сфера в этом плане не является исключением. Любые открытия должны приводить к более высокому уровню комфорта жизни, а не к её удорожанию. Именно по такому принципу правительство взаимодействует с научным сообществом.

— С таким объёмом финансирования может только государство справиться?

— Необязательно. Государство со своей стороны многократно увеличило объём научного финансирования. И что наиболее важно — именно в тех областях, куда частному инвестору нет смысла вкладываться. Я имею в виду область фундаментальных исследований.

Это, например, наблюдения за поведением солнечной энергии. Очевидно, что если смотреть по шкале зрелости продукта, то это нулевой, первый-второй уровень. По этой причине такие проекты должны быть полностью поддержаны государством. В подобных отраслях часто случается отрицательный результат научных исследований. В этом смысле государство принимает на себя риск открытий, которые невероятно важны в научном смысле и не несут ощутимой выгоды для частного бизнеса.

А когда на этой основе ведутся прикладные испытания, появляются опытные образцы, только тогда уже наступает интерес со стороны инвесторов. На данной стадии предприниматели видят готовый продукт и уже не боятся вкладывать собственные средства в его продвижение, а затем получают денежную прибыль.

minobrnauki.gov.ru

— Получается, что таких смелых бизнесменов, как Илон Маск, Джефф Безос в России единицы...

— Это не совсем так. Такие смельчаки, безусловно, есть и в нашей стране, просто у них здесь намного больше рисков. Раньше жили по принципу «куплю, потом продам». Сейчас же, когда наступило время высоких технологий, это правило трансформировалось в схему «возьму, внедрю, оценю».

В этом плане российские предприниматели становятся все более успешными на внутреннем и зарубежном рынке. Я, например, считаю, что введённые Западом санкции против отечественных компаний — это свидетельство того, что мы достаточно уверенно выходим на мировую арену с российскими разработками и всё больше увеличиваем их долю в глобальном масштабе.

В этой связи существенно возрастают риски потери традиционных рынков для американских производителей, что вызывает цепную экономическую реакцию, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Идёт огромная борьба на мировом экономическом пространстве, меняется ландшафт, всё больше возрастает роль Китая...

В этом плане азиатский вектор развития кардинально меняет ситуацию для США. Да и Европе ещё только предстоит найти своё место под солнцем. И это я ещё не говорю о темпах роста индийской экономики... Традиционные мировые лидеры в настоящий момент борются против таких быстроразвивающихся стран, включая и Россию.

— В какие страны перспективнее продвигать российские разработки?

— Мы готовы сотрудничать со всеми. У нас есть, например, программы исследований в области арктических технологий или жизнедеятельности человека вблизи Северного полярного круга. Так что вектор для международного сотрудничества у России очень большой, и в дальнейшем его роль будет только расти. Только таким способом можно соединить огромный масштаб нашей страны и её высокий научный потенциал.