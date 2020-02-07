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Россия существенно отстаёт от ведущих стран мира по объёму затрат на развитие науки. Сфера высоких технологий должна стать драйвером социально-экономического роста, но с нынешним уровнем финансирования технологический прорыв невозможен. К такому выводу пришли в Счётной палате (СП).

На заседании коллегии заместитель председателя СП Галина Изотова пояснила, что затраты на гражданскую науку в последнее время не увеличивались и держатся на уровне 1,1% ВВП.

По её словам, ведущие страны тратят на это более 3% ВВП. Сейчас Россия занимает 34-ю строчку в рейтинге вложений среди государств в развитие науки.

Даже в условиях целевых параметров нацпроекта «Наука» расходы увеличатся к 2024 году до 1,2% ВВП. При том, что крупнейшие научно-технические страны тратят на эти цели больше 3% ВВП, — подчеркнула Изотова.

Она отметила, что основным источником финансирования науки в России остаётся федеральный бюджет. В прошлом году из него было выделено 422,15 млрд руб. Зампред СП обратила внимание на то, что это составляет 2,65% всех расходов федерального бюджета.

Изотова посетовала на снижение доли бизнеса в финансировании российской науки и привела в пример другие страны, где бизнес вкладывает в развитие технологий больше денег, чем бюджет государства. Пропорционально это 70% на 30%.

В России сейчас обратная ситуация. По данным Росстата, в 2000 году доля бизнеса в финансировании НИОКР составляла почти 33%, в 2016 году — уже 28%. Механизмы и инструменты привлечения внебюджетных средств в сектор науки не определены, — пояснила она.

Однако по общему числу людей, занятых в научной сфере, Россия входит в пятёрку лидеров, отметила Изотова. Но по числу исследователей в расчёте на 10 тысяч занятых в экономике Россия находится только на 34-м месте.

Научная деятельность в России малопривлекательна для учёных из-за низкого уровня оплаты труда и недостаточного развития соответствующей инфраструктуры. По словам зампреда СП, влияет на это и отсутствие эффективной системы стимулирования научной и научно-технической деятельности.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке.