https://static.news.ru/photo/78566b02-48da-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает, что качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия возможен усилиями талантливых и азартных молодых учёных.

Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.

По его словам, постановка сложных и амбициозных задач, а также возможность стать первыми являются сильной мотивацией для молодых учёных.

Путин отметил, что увеличение ежегодного числа номинантов и перспективных работ по ключевым направлениям является очень важным.

Премию получили доктор психологических наук Александр Веракса (за исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста), доктор физико-математических наук Сергей Макаров, который занимался разработкой нанотехнологий, а также кандидат биологических наук Марина Ширманова — за достижение в области онкологических процессов.

Ранее NEWS.ru писал, что ЮНЕСКО выдала грант россиянке на экологические исследования. Она получила деньги за работу о материалах для очистки сточных вод и жидких радиоактивных отходов, а также о применении в медицинской сфере.