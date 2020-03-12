https://static.news.ru/photo/201a87b0-6488-11ea-aa65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Команда российских стартаперов спроектировала вендинговый автомат с названием Pel-Meni, который сможет лепить пельмени, по словам разработчиков, не уступающие по вкусу домашним.

Не понимаю, почему пельмени уступают в известности бургерам. Мы решили делать пельменную максимально автоматизированной и пришли к идее вендинга. Обсуждаем возможность ставить аппараты на автозаправках, - цитирует радио «Говорит Москва» одного из создателей Семёна Фролова.

Инженеры представили свой проект на конкурсе Startup Tour, выиграв 300 тысяч рублей и приглашение на стартап-конференцию в Казани.

По словам Фролова, изобретением заинтересовались в Италии и Израиле.

Как писал NEWS.ru, основанный россиянином Николаем Стронским финансово-технологический стартап Revolut в феврале подорожал до $6 миллиардов, а личное состояние бизнесмена выросло до $1,65 миллиарда.