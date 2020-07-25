Домашний Интернет может подорожать в 2020 году на 10-15%

https://static.news.ru/photo/7633f748-ced3-11ea-8530-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Провайдеры уже начали повышать тарифы на домашний интернет и телевидение после отмены режима самоизоляции, всего за 2020 год эти услуги могут подорожать на 10-15%, полагают аналитики.

Крупные провайдеры проводят индексацию тарифов на доступ в Интернет и к ТВ или планируют это сделать. Повышая стоимость архивных тарифов, операторы, как считают эксперты, мотивируют абонентов перейти на новые и более дорогие предложения, пишут «Известия».

Так, «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») с 27 июля увеличивает стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей, параллельно скорость на этих тарифных планах поднимется до 100 Мбит/с. В компании подчеркнули, что во время действия режима самоизоляции предлагали своим клиентам льготные или бесплатные услуги, но пришло время изменить условия.

С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжёлый контент, — добавили в «Вымпелкоме».

Информация об изменении компанией тарифов поступила в ФАС и находится на рассмотрении на предмет признаков нарушения антимонопольного законодательства.

На 5% и менее подорожали услуги компании «ЭР-Телеком» (работает под брендом Дом.ru), изменения затронули десятую часть абонентов. МТС подняла тарифы на спутниковое ТВ, действовавшие с 2019 года, размеры платежей выросли на 15–20 рублей в месяц. «Акадо» изменит цены на отдельные старые тарифы 1 августа. «Ростелеком» только рассматривает возможность повышения тарифов по отдельным тарифным планам, не соответствующим рыночному уровню, однако в компании подчеркнули, что на столь высококонкурентном рынке у операторов нет возможности завышать цену услуг, иначе они потеряют клиентов.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что на повышение тарификации влияют инфляция и нестабильность курса рубля, растущие затраты на исполнение «закона Яровой» и закона об устойчивом интернете, расходов на строительство и поддержание инфраструктуры, а во время пандемии абоненты, к тому же, стали потреблять больше трафика. По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти и на 20%, если не будет решен вопрос с компенсацией операторам затрат на нетарифицируемый трафик сайтов программы «Доступный интернет». По прогнозам аналитического агентства iKS-Consulting, абонплата вырастет в 2020 году на 10-15%.

Как писал NEWS.ru ранее, в России повысят цену на газ для всего населения. Как говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, это произойдёт 1 августа. Решение о повышении тарифов утверждено 16 июля. Проект приказа находится на регистрации в Минюсте. Ожидается, что документ вступит в силу через 10 дней с момента регистрации.