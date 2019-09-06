https://static.news.ru/photo/e6542ca4-d06f-11e9-ae5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Kerpa/Global Look Press

Американская валюта утром 6 сентября демонстрирует слабую и разнонаправленную динамику к евро и иене. Происходит это из-за ожидания статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара поднимался по отношению к иене до 106,97 иены за доллар. После закрытия предыдущих торгов американская валюта торговалась на уровне 106,92 иены за доллар.

Курс евро к доллару составляет $1,1038 за евро. На закрытии торгов европейская денежная единица торговалась на уровне $1,1033 за евро.

Индекс американской валюты опускался на 0,04%, до 98,49 пункта.

Мировые инвесторы сейчас ждут статистику по рынку труда в США за август. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в Штатах сохранился на уровне 3,7%, передаёт Reuters .

При этом, по их данным, число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тыс. В июле был отмечен рост на 164 тыс. рабочих мест.

Что касается ситуации на российском валютном рынке, то с 23 по 30 августа международные резервы РФ выросли на 0,5% и составили $530,5 млрд. Это произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Такие данные привёл Центробанк 5 сентября.