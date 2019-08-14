https://static.news.ru/photo/928586f0-bead-11e9-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Национальная российская валюта ускорила снижение вслед за нефтью. Доллар впервые с начала марта 2019 года превысил отметку в 66 рублей.

Курс американской валюты расчётами «завтра» повышался на 1,09 рубля — до 66,02 рубля. Евро, в свою очередь, рос на 1,06 рубля до 73,6 рубля. Стоимость нефти марки Brent падает на 4,4% — до $58,62 за баррель, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что мировые цены на нефть показали снижение более чем на 3%. Это связано с поступлением информации о неожиданном росте запасов сырья в США от Американского института нефти (API).