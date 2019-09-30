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Общероссийский конгресс муниципальных образований направил в правительство доклад, предлагающий обязать производителей, которые используют в своих товарах символику городов и сёл, выплачивать фиксированную сумму в местный бюджет.

Предлагается ввести плату за разрешение на использование исторических наименований, древних традиционных гербов поселений для нужд бизнеса. По мнению авторов доклада, местные бюджеты должны иметь внутренние источники доходов, которые не будут...