Курс рубля на фоне укрепления доллара на международном рынке форекс усилил снижение к доллару. Валюта впервые с 12 сентября поднялась выше 65 рублей.
Курс доллара на 15:20 мск понедельника, 30 сентября, растёт на 25 копеек — до 64,95 рубля. Курс евро торгуется на уровне предыдущего уровня закрытия — 70,75 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается до $60,37 за баррель — на 1,1%.
Как ранее писал News.ru, самая популярная криптовалюта — биткоин — продолжает торговаться ниже уровня в $8 тысяч, свидетельствуют данные торгов.