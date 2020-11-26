Депутаты Госдумы утвердили дефицитный бюджет на 2021-2023 годы

https://static.news.ru/photo/f6a461b8-2fd8-11eb-81a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение 2021-2023 годов в Российской Федерации будет дефицитный бюджет. Законопроект о федеральном бюджете был утверждён депутатами Государственной думы в четверг, 26 ноября.

В принятой правовой норме прописано, что уровень бюджетного дохода России поднимется с 18,765 трлн рублей в 2021 году до 20,637 трлн в 2022-м. Год спустя указанные показатели, согласно закону, достигнут отметки в 22,263 трлн рублей.

В документе также предусматривается, что расходы в указанные выше сроки год от года будут демонстрировать рост с 21,52 трлн до 21,884 и до 23,671 трлн рублей соответственно. Дефицит в 2,4% ВВП зафиксируют в 2021 году. В последующих годах этот показатель будет на уровне 1% и 1,1% соответственно.

В 2020 году коронавирусная пандемия ударила по экономике как России, так и всех остальных стран. Однако РФ старается бороться с кризисной ситуацией не за счёт своих граждан. Такое заявление сделал председатель ГД Вячеслав Володин.

Президент всё сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счёт государства, не за счёт людей. Увеличены расходы на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их, — цитирует Володина телеканал «360».

Отмечается, что в следующем году на ЖКХ выделят 322,5 млрд рублей, на образование — 1,08 трлн рублей, на здравоохранение — 1,12 трлн рублей, на социальную политику — 5,6 трлн рублей, а на обеспечение развития пенсионной системы — 3,5 трлн рублей. Кроме того, на восемь федеральных целевых программ из бюджета пойдут 251,7 млрд рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, члены Совета Федерации рассмотрят закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 2 декабря. С докладом выступит министр финансов Антон Силуанов, а также председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Информация об этом опубликована на сайте Совфеда.