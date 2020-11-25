Совфед рассмотрит 2 декабря проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

https://static.news.ru/photo/a4a0d14c-2f3f-11eb-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации рассмотрят закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 2 декабря. С докладом выступит министр финансов Антон Силуанов, а также председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Информация об этом опубликована на сайте Совфеда.

Согласно прогнозу, в 2021 году российская экономика вырастет на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 — на 3%. Объём ВВП ожидается на уровне 115,53 трлн рублей в следующем году, в 2022 году — на уровне 124,22 трлн рублей, а в 2023 году — 132,82 трлн рублей. Прогнозируется, что инфляция весь этот период не будет превышать 4%.

Доходы бюджета будут следующими: 18,8 трлн рублей — 2021 год, 20,6 трлн рублей — 2022, 22,3 трлн рублей — 2023 год, расходы в следующем году составят 21,52 трлн, в 2022 году 21,88 трлн, а в 2023 году 23,67 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несмотря на дефицитный федеральный бюджет в будущем году 35% всех трат направят на социальную сферу. Она подчеркнула, что это очень серьёзная заявка на выполнение социальных гарантий.

7 ноября правительство России одобрило поправки к проекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ учёл распоряжения президента Владимира Путина и кабмина, замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.