Матвиенко: 35% бюджета России направят на социальную сферу

https://static.news.ru/photo/720cecba-2e9b-11eb-91d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на дефицитный федеральный бюджет России на будущий год, 35% всех трат направят на социальную сферу, так как парламентарии не могли допустить срыва социальных гарантий для граждан, они будут исполнены в полном объёме, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В интервью «Известиям» спикер верхней палаты отметила, что цифра 35% — это очень серьёзная заявка на реализацию социальных гарантий. При этом ни на одном из этапов обсуждения федерального бюджета вопрос о секвестировании социальных статей даже не ставился, заметила она.

Наши граждане должны быть абсолютно уверены в том, что все взятые государством социальные обязательства будут безусловно исполнены. И этому вопросу ключевое внимание уделяет все руководство страны и лично президент России Владимир Путин, — подчеркнула Матвиенко.

Не секрет, что согласование статей бюджета в этом году было трудным. Свой отпечаток наложила и пандемия коронавируса. Однако депутаты и сенаторы подошли к вопросу с должной глубиной проработки, заверила спикер Совета Федерации. Работа была проведена очень тщательная, более того — были учтены и региональные пожелания.

И мы очень тщательно работали над всеми составляющими бюджета. Провели парламентские слушания с участием субъектов РФ. Было очень важно услышать мнение регионов. Большинство наших предложений, основанных на идеях субъектов Федерации, были учтены, — сказала она.

Матвиенко добавила, что список поправок ко второму чтению бюджета был не очень большим, однако представлял существенную важность.

Как сообщал NEWS.ru, 7 ноября правительство России одобрило поправки к проекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ учёл распоряжения президента Владимира Путина и кабмина, замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.