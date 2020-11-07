Российское правительство одобрило поправки к проекту о федеральном бюджете

https://static.news.ru/photo/701195ae-20f0-11eb-99dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин одобрил поправки к проекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ учёл распоряжения главы РФ Владимира Путина и правительства РФ, замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.

Решения правительства: 1. Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 1027743-7 «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, кабмин одобрил подготовленный Минэкономразвития проект закона о продлении на 2021 год моратория на проверки малого бизнеса. Соответствующее решение было принято правительством 5 ноября.

Ограничение на плановые проверки бизнеса было объявлено в марте. При этом власти существенно сократили основания для подобных ревизий. Они будут проводиться только в случае причинения вреда людям и с разрешения прокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в России. Она содержит мероприятия по улучшению нормативной базы, которые позволят устранить помехи для использования инноваций в медицине, финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках, образовании.