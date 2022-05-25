Дефолт близок: США запретили России обслуживать госдолг Что произойдёт, если РФ не сможет платить по счетам

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Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России. Американским банкам и гражданам будет запрещено получать выплаты по российским бондам. В Госдуме заявил, что в таком случае Россия будет производить платежи по внешнему долгу в рублях. Искусственный дефолт, к которому Россию подталкивают извне, не сможет повлиять на экономическое положение страны, указывают эксперты. С другой стороны, у Минфина РФ ещё остались лазейки, чтобы дефолта избежать. О том, как это сделать, — в материале NEWS.ru.

Подводят под дефолт

Минфин США не станет продлевать генеральную лицензию 9C, которая позволяет России обслуживать свой внешний долг, следует из сообщения на сайте Управления министерства по контролю над иностранными активами (OFAC). Действие лицензии истекло утром 25 мая.

Как отмечает Bloomberg, решение OFAC приблизит Россию к возможному дефолту по внешнему долгу. Из-за санкций у Минфина РФ, Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут возникнуть проблемы с переводом денег иностранным инвесторам через зарубежные банки в долларах США. Американским банкам и гражданам будет запрещено получать выплаты по российским бондам, отметило OFAC.

Министерство финансов США Shutterstock

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после решения США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России страна намерена делать выплаты по нему в российской валюте.

Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке. Тем более опыт взаиморасчётов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю, — написал Володин в своём Telegram-канале.

У России уже возникали трудности с обслуживанием долга. В начале апреля американский Минфин внезапно запретил производить выплаты из российских замороженных золотовалютных резервов, которые были допустимы ещё в течение марта. Тем самым Вашингтон пытался заставить Россию либо платить той валютой, до которой Запад ещё не дотянулся«, либо отдавать новые валютные поступления от экспорта сырья.

Однако в конце 30-дневного льготного периода у Минфина получилось рассчитаться в долларах: он структурировал платёж через организации, не находящиеся под санкциями. В результате JPMorgan, расчётный банк получателя, смог обработать платёж и реального дефолта удалось избежать.

Игра на опережение

В конце месяца России предстоят выплаты на общую сумму около $100 млн: в ожидании ограничений РФ начала перечислять деньги ещё на прошлой неделе. Минфин заранее перечислил купонные платежи в валюте выпусков — долларах и евро — по двум выпускам — с погашением в 2026 году и в 2036 году, выплаты которых должны состояться 27 мая, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Таким образом, ближайшие выплаты по российским суверенным евробондам по графику приходятся на июнь, указывает она. Поэтому у Минфина ещё есть время подумать как действовать дальше.

Министерство финансов Российской Федерации Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поскольку лицензия OFAC не продлена, возможно, Минфин РФ заплатит купоны по этим евробондам (по-видимому, в рублёвом эквиваленте) в НРД (Национальный расчётный депозитарий), если не будет найден какой-то вариант обхода, рассуждает Беленькая. Как ни парадоксально, российские держатели еврооблигаций могут от этого даже выиграть, получив средства в рублях, так как их доступ к платежам в валюте, перечисляемым отечественными эмитентами в Euroclear, ограничен из-за неработающего междепозитарного моста, объясняет эксперт.

К слову, основными держателями российских бондов являются как раз европейские инвесторы, именно они с большой вероятностью могут получить купонный доход — лицензия OFAC никак не ограничивает инвесторов вне США.

Непродление лицензии в первую очередь навредит американским инвесторам. На фонды США приходится около 10% российских суверенных облигаций. Если лицензию не возобновят (а такое тоже возможно), держатели в США свои деньги не увидят, так как её отмена де-факто запрещает не только перечисление денег, но и получение денег американскими инвесторами. Последние через 30 дней могут попробовать инициировать процедуру дефолта. Другое дело, что для объявления дефолта может не хватить числа голосов, не получивших купонный доход (для этого нужно получить заявления от 25% и более держателей).

Хуже уже не будет

В текущих условиях последствия возможного дефолта для экономики и граждан минимальны, считает Беленькая.

В 2022 году в экономике и без того прогнозируется значительный спад и сокращение реальных располагаемых доходов населения, а российские эмитенты в условиях санкций всё равно отрезаны от внешних рынков капитала, — отмечает собеседница NEWS.ru.

Впрочем, если бы дефолт, пусть даже искусственный, вовсе не имел никаких последствий для России, вряд ли Минфин предпринимал бы все усилия, чтобы его избежать. Теоретически он может затруднить доступ России к привлечению финансирования даже у кредиторов из нейтральных или дружественных стран, увеличить стоимость заимствований, осложнить возвращение на международные рынки капитала после того, как санкции будут отменены, перечисляет Беленькая. Хотя инвесторы, очевидно, прекрасно понимают, что сам по себе факт дефолта по российскому госдолгу не является признаком неплатёжеспособности России как заёмщика.

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По мнению инвестора Ксении Аверс, все разговоры о возможном дефолте России вообще могут оказаться не более чем «информационным шумом» с целью «раскачать» Россию изнутри.

Тем россиянам, которые ещё помнят последствия дефолта 1998 года, нужно понять простую вещь: деньги в стране есть. А потому нет причин для невыплат зарплат или остановки предприятий, — говорит эксперт.

При этом Аверс не исключает, что если дефолт будет всё-таки объявлен, это может закончится арестом имущества РФ, находящегося за границей, и дальнейшей его продажей в счёт погашения долга.

Правда, это было бы не в интересах стран — держателей бондов и тем более фондов и физлиц, поскольку в лучшем случае из тела долга они получат не более 50%, замечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Поэтому куда более реальным представляется оплата купонного дохода из тех средств, которые Россия получает в последние месяцы в виде валютных доходов. Тем более что такая оплата уже проходила, напоминает Переславский. Будет очень странно, если сейчас банки-агенты перестанут пропускать валютные платежи от Минфина, считает он.

Для справки: в сумме России в 2022 году предстоит выплатить около $1 млрд в виде купонных платежей.