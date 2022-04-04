Reuters: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу РФ

Минфин США откажет России в разрешении проводить долларовые платежи по госдолгу со счетов российских госучреждений в американских банках. Запрет уже действует с 4 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, новыми поступлениями или дефолтом,— пояснил агентству представитель американского ведомства.

Он добавил, что Минфин не дал согласия на обработку банком-корреспондентом JPMorgan последних купонных выплат по суверенным облигациям. Они имеют срок погашения в 2022 и 2042 годах. При этом, рассказал источник Reuters, для проведения платежа России осталось 30 дней.

Из-за санкций после начала спецоперации на Украине оказалась заморожена почти половина ($300 млрд) золотовалютных резервов Центробанка.

Ранее стало известно, что международные резервы России за период с 18 февраля, когда они достигли исторического максимума, по 25 марта сократились на $38,8 млрд и составили $604,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Регулятор почти полтора месяца не раскрывал актуальные данные по этому показателю.