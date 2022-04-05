Как США превращает Россию в неплательщика: неминуем ли дефолт

Введённые против России санкции фактически поставили страну на порог искусственного дефолта. Хотя многим до недавнего времени он казался маловероятным. Но США продолжают закручивать гайки и теперь Россия не может выплачивать государственный долг из замороженных резервов. Если РФ заплатит в рублях там, где необходимы доллары, евро или другая валюта, дефолт так или иначе неизбежен. Есть ли у России выход из сложившейся ситуации и кто пострадает, если она откажется платить так, как того добивается Запад — в материале NEWS.ru.
Поставили перед выбором
4 апреля США заблокировали выплату российского государственного долга в размере более чем $600 млн ($552,4 млн по еврооблигациям «Россия-2022» и $84 млн по евробондам «Россия-2042») с использованием резервов, хранящихся в американских банках. Это, как ожидают в Вашингтоне, усилит давление на Москву. России грозит исторический дефолт.
Напомним, валютные резервы Банка России в финансовых учреждениях США в настоящее время заморожены из-за санкций. До сих пор России позволяли использовать резервные средства для выплаты госдолга. Однако в понедельник, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, правительство США решило перекрыть Москве к ним доступ. Данный шаг должен был заставить Москву принять решение о цели использования доступных долларов: выплата долга или поддержание военных действий.
Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом, — заявил представитель Минфина США.
Россия имеет в общей сложности 15 выпусков международных облигаций в обращении, номинальной стоимостью около $40 млрд. В последний раз ей позволили выплатить купонный платеж в размере $447 млн по суверенным долларовым облигациям 2030 года. Он должен был состояться в прошлый четверг, 31 марта, это был пятый платёж с 24 февраля.
Выпуск евробондов «Россия-2022» был размещен в 2012 году, он номинирован в долларах, объём в обращении составлял $2 млрд. В марте стало известно, что Минфин РФ выкупил за рубли еврооблигации на сумму $1,5 млрд. Это соответствует 72,4% от объёма этого выпуска в обращении. Если платеж 4 апреля не прошёл, то у России будет 30 дней на погашение долга, а если этого не произойдет, случится дефолт.
Дефолт дефолту рознь
Дефолт подразумевает невыполнение обязательств должника по выплате долга — как процентов по нему, так и основной заемной суммы. Применительно к России говорили о рисках технического дефолта, когда по каким-то причинам (например, отсутствие технической возможности выплат из-за санкций) страна не может погасить обязательства сейчас, но по сути она по-прежнему способна обслужить свой долг. Важный момент: выплаты по облигациям должны совершаться в той валюте, которая указана в договоре. Если по договору выплаты должны быть в долларах, то выплата в другой валюте тоже будет означать дефолт, даже несмотря на то, что деньги по факту были выплачены.
Если Россия откажется производить выплаты по еврооблигациям в иностранной валюте, которая прописана в условиях займа, то это будет расценено как суверенный дефолт, а не технический, комментирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
При техническом дефолте страна или должник хочет заплатить, но по независящим от него обстоятельствам не может этого сделать сейчас. А при «настоящем» дефолте страна или заёмщик может заплатить, но не хочет, — объясняет эксперт.
По его словам, Запад даёт понять, что у России есть достаточное количество не замороженных долларов и евро. То есть в понимании Вашингтона РФ может заплатить, но не хочет. Собственно, той же логикой руководствуются в Минфине США, говоря о том, что Россия после полного запрета на использование замороженных резервов встанет перед выбором: либо платить той валютой, до которой Запад ещё не «дотянулся», либо отдавать новые валютные поступления от экспорта сырья, либо объявлять суверенный дефолт.
По мнению аналитика, дальнейшие действия России будут зависеть от выбора вектора во внешней политике.
Если руководство страны «идёт до конца» в противостоянии с Западом, то никакого смысла в выплате в иностранной валюте нет. Значит, в начале мая будет объявлен суверенный дефолт России, — предупреждает Гойхман.
Доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев обращает внимание, что Россия не отказывается от платежей по внешнему долгу. Речь идёт о том, что при отказе иностранных банков (в которых находятся заблокированные средства Банка России) выполнить платёжное поручение по выплате купонного дохода и/или основной суммы долга данные выплаты можно будет получить в рублях через российские банки.
Строго говоря, это не будет дефолтом эмитента, это будет дефолтом банка, который, безусловно, сошлётся на санкции. Эмитент платёжеспособен, банк-агент платёжеспособен, но по независящим от них причинам платёж не может быть осуществлен. Однако эмитент прилагает все усилия для выполнения своих обязательств, — объясняет экономист.
По мнению Григорьева, цель Запада заключается в том, чтобы, во-первых, «выкачать» все валютные ресурсы России, остающиеся под её контролем, а во-вторых, добиться искусственного дефолта РФ, чтобы больнее ударить по экономике страны. В частности, лишить её возможности привлекать ресурсы на рынке капитала, а также ухудшить условия внешнеэкономической деятельности, уточняет эксперт.
Удар по своим
Доля иностранцев в суверенных евробондах РФ на конец прошлого года
В марте 2012 года Россия разместила евробонды тремя траншами: пятилетние на $2 млрд под 3,3%, десятилетние на $2 млрд под 4,5%, тридцатилетние на $3 млрд под 5,8%. По данным Reuters, почти 60% в 30-летнего транша евробондов тогда купили инвесторы из США, 19% — из Великобритании, 10% — из Европы, 9% — из Азии. Институциональные фонды приобрели 74% выпуска, 11% пришлось на страховые компании и пенсионные фонды.
Состав держателей десятилетних бумаг оказался примерно таким же: 56% ушло инвесторам из США, 12% — из СНГ, по 10% — инвесторам из Великобритании и стран Европы.
Очевидно, что Западу не выгодно, чтобы Россия объявляла о дефолте, ведь тогда американские и европейские инвесторы, кредитовавшие российскую экономику, останутся без положенных выплат. И кто помешает им спросить с администрации США, ради чего в разгар кризиса их лишают возможности получить причитающееся?
Разумеется, иностранные банки и инвесторы окажутся пострадавшими — они не получат своих денег, во всяком случае сразу и в той валюте, на которую рассчитывали. А в рублях, даже при их согласии, им запретят брать собственные власти. Но этого никого не волнует: на любой войне есть потери, — говорит Григорьев.
По мнению Гойхмана, для держателей еврооблигаций, которые всё-таки готовы получить выплаты в рублях, объявление суверенного дефолта России не приведёт к потере инвестированных средств и купонов. А вот для держателей российских государственных долговых бумаг (внутреннего долга) риск невыплат вообще минимален.
Основная часть негативных последствий будет связана с новым обменом санкционных и экономических ударов между Россией и странами ЕС и кульминацией в виде самоубийственного отказа Европы от российских энергоносителей. Это и есть то, чего на самом деле опасаются и российские, и иностранные неангажированные инвесторы, считает эксперт.