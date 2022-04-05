Как США превращает Россию в неплательщика: неминуем ли дефолт

Введённые против России санкции фактически поставили страну на порог искусственного дефолта. Хотя многим до недавнего времени он казался маловероятным. Но США продолжают закручивать гайки и теперь Россия не может выплачивать государственный долг из замороженных резервов. Если РФ заплатит в рублях там, где необходимы доллары, евро или другая валюта, дефолт так или иначе неизбежен. Есть ли у России выход из сложившейся ситуации и кто пострадает, если она откажется платить так, как того добивается Запад — в материале NEWS.ru.

Поставили перед выбором

4 апреля США заблокировали выплату российского государственного долга в размере более чем $600 млн ($552,4 млн по еврооблигациям «Россия-2022» и $84 млн по евробондам «Россия-2042») с использованием резервов, хранящихся в американских банках. Это, как ожидают в Вашингтоне, усилит давление на Москву. России грозит исторический дефолт.

Напомним, валютные резервы Банка России в финансовых учреждениях США в настоящее время заморожены из-за санкций. До сих пор России позволяли использовать резервные средства для выплаты госдолга. Однако в понедельник, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, правительство США решило перекрыть Москве к ним доступ. Данный шаг должен был заставить Москву принять решение о цели использования доступных долларов: выплата долга или поддержание военных действий.

Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом, — заявил представитель Минфина США.

Россия имеет в общей сложности 15 выпусков международных облигаций в обращении, номинальной стоимостью около $40 млрд. В последний раз ей позволили выплатить купонный платеж в размере $447 млн по суверенным долларовым облигациям 2030 года. Он должен был состояться в прошлый четверг, 31 марта, это был пятый платёж с 24 февраля.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпуск евробондов «Россия-2022» был размещен в 2012 году, он номинирован в долларах, объём в обращении составлял $2 млрд. В марте стало известно, что Минфин РФ выкупил за рубли еврооблигации на сумму $1,5 млрд. Это соответствует 72,4% от объёма этого выпуска в обращении. Если платеж 4 апреля не прошёл, то у России будет 30 дней на погашение долга, а если этого не произойдет, случится дефолт.

Дефолт дефолту рознь

Дефолт подразумевает невыполнение обязательств должника по выплате долга — как процентов по нему, так и основной заемной суммы. Применительно к России говорили о рисках технического дефолта, когда по каким-то причинам (например, отсутствие технической возможности выплат из-за санкций) страна не может погасить обязательства сейчас, но по сути она по-прежнему способна обслужить свой долг. Важный момент: выплаты по облигациям должны совершаться в той валюте, которая указана в договоре. Если по договору выплаты должны быть в долларах, то выплата в другой валюте тоже будет означать дефолт, даже несмотря на то, что деньги по факту были выплачены.

Если Россия откажется производить выплаты по еврооблигациям в иностранной валюте, которая прописана в условиях займа, то это будет расценено как суверенный дефолт, а не технический, комментирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

При техническом дефолте страна или должник хочет заплатить, но по независящим от него обстоятельствам не может этого сделать сейчас. А при «настоящем» дефолте страна или заёмщик может заплатить, но не хочет, — объясняет эксперт.

По его словам, Запад даёт понять, что у России есть достаточное количество не замороженных долларов и евро. То есть в понимании Вашингтона РФ может заплатить, но не хочет. Собственно, той же логикой руководствуются в Минфине США, говоря о том, что Россия после полного запрета на использование замороженных резервов встанет перед выбором: либо платить той валютой, до которой Запад ещё не «дотянулся», либо отдавать новые валютные поступления от экспорта сырья, либо объявлять суверенный дефолт.

Министерство финансов США Liu Jie/XinHua/Global Look Press

По мнению аналитика, дальнейшие действия России будут зависеть от выбора вектора во внешней политике.

Если руководство страны «идёт до конца» в противостоянии с Западом, то никакого смысла в выплате в иностранной валюте нет. Значит, в начале мая будет объявлен суверенный дефолт России, — предупреждает Гойхман.

Доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев обращает внимание, что Россия не отказывается от платежей по внешнему долгу. Речь идёт о том, что при отказе иностранных банков (в которых находятся заблокированные средства Банка России) выполнить платёжное поручение по выплате купонного дохода и/или основной суммы долга данные выплаты можно будет получить в рублях через российские банки.

Строго говоря, это не будет дефолтом эмитента, это будет дефолтом банка, который, безусловно, сошлётся на санкции. Эмитент платёжеспособен, банк-агент платёжеспособен, но по независящим от них причинам платёж не может быть осуществлен. Однако эмитент прилагает все усилия для выполнения своих обязательств, — объясняет экономист.

По мнению Григорьева, цель Запада заключается в том, чтобы, во-первых, «выкачать» все валютные ресурсы России, остающиеся под её контролем, а во-вторых, добиться искусственного дефолта РФ, чтобы больнее ударить по экономике страны. В частности, лишить её возможности привлекать ресурсы на рынке капитала, а также ухудшить условия внешнеэкономической деятельности, уточняет эксперт.

Удар по своим

Доля иностранцев в суверенных евробондах РФ на конец прошлого года составляла около 51% их общей размещённой эмиссии, в совокупности это чуть менее $20 млрд по номинальной стоимости.

В марте 2012 года Россия разместила евробонды тремя траншами: пятилетние на $2 млрд под 3,3%, десятилетние на $2 млрд под 4,5%, тридцатилетние на $3 млрд под 5,8%. По данным Reuters, почти 60% в 30-летнего транша евробондов тогда купили инвесторы из США, 19% — из Великобритании, 10% — из Европы, 9% — из Азии. Институциональные фонды приобрели 74% выпуска, 11% пришлось на страховые компании и пенсионные фонды.

Состав держателей десятилетних бумаг оказался примерно таким же: 56% ушло инвесторам из США, 12% — из СНГ, по 10% — инвесторам из Великобритании и стран Европы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидно, что Западу не выгодно, чтобы Россия объявляла о дефолте, ведь тогда американские и европейские инвесторы, кредитовавшие российскую экономику, останутся без положенных выплат. И кто помешает им спросить с администрации США, ради чего в разгар кризиса их лишают возможности получить причитающееся?

Разумеется, иностранные банки и инвесторы окажутся пострадавшими — они не получат своих денег, во всяком случае сразу и в той валюте, на которую рассчитывали. А в рублях, даже при их согласии, им запретят брать собственные власти. Но этого никого не волнует: на любой войне есть потери, — говорит Григорьев.

По мнению Гойхмана, для держателей еврооблигаций, которые всё-таки готовы получить выплаты в рублях, объявление суверенного дефолта России не приведёт к потере инвестированных средств и купонов. А вот для держателей российских государственных долговых бумаг (внутреннего долга) риск невыплат вообще минимален.

Основная часть негативных последствий будет связана с новым обменом санкционных и экономических ударов между Россией и странами ЕС и кульминацией в виде самоубийственного отказа Европы от российских энергоносителей. Это и есть то, чего на самом деле опасаются и российские, и иностранные неангажированные инвесторы, считает эксперт.