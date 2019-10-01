https://static.news.ru/photo/21c47f3c-e448-11e9-a75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов, которые создавались в процессе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов, внесли на рассмотрение спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, вице-спикер Игорь Лебедев и главы профильных комитетов. Соответствующий документ был представлен 1 октября.

Компенсации будут выплачиваться за счёт Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование, как и обманутые дольщики, смогут получать возмещение, — передаёт ТАСС слова Володина.

На компенсации будут иметь право люди, чьи требования были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика, в ходе которого был создан соответствующий кооператив.

Ранее News.ru писал, что Володин обратился к Минобрнауки с просьбой проанализировать зарплаты управленческого состава и преподавателей высших учебных заведений. По его словам, депутаты поддержат данное предложение, так как их зарплаты «все обсуждают», однако многие их коллеги из высшей школы получают намного больше.