Четыре государства ЕС призвали не относить газовые проекты к «зелёным»

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция призвали Евросоюз не расценивать газовые энергетические проекты как возможность для «зелёных» инвестиций. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное письмо четырёх государств, в науке отсутствуют доказательства экологичности ископаемого газа.

Отсутствие научных доказательств, позволяющих включить ископаемый газ в [зелёную] таксономию, должно служить поводом для пересмотра предложения Еврокомиссии, — приводит агентство выдержку из письма.

Страны предлагают не маркировать инвестиции в газовые проекты как «зелёные», если они выделяют более 100 грамм углекислого газа на киловатт-час. Этот показатель соответствует недавним рекомендациям экспертов ЕС, тогда как в проекте Еврокомиссии он находится на уровне 270 грамм на киловатт-час. Государства ожидают окончательного проекта Еврокомиссии, который планируется опубликовать в скором времени.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что внутри Евросоюза наметился раскол по поводу признания ядерной энергетики «зелёной» отраслью и по вопросам развития данного сектора в целом в ЕС. Он отметил, что такие страны, как Германия и Бельгия, отказались от атомной энергии, а ФРГ планирует до конца 2022-го полностью прекратить производство ядерной энергии. Между тем в случае полного отказа от атомной энергии её источником остаются прерывистые возобновляемые, но ненадёжные источники энергии (солнце, ветер), а также уголь, нефть и газ, получаемый в том числе из России.