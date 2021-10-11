ЕС предрекли раскол из-за признания атомной энергетики «зелёной» отраслью

Внутри Евросоюза наметился раскол по поводу признания ядерной энергетики «зелёной» отраслью и по вопросам развития данного сектора в целом в ЕС, рассказал NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Он отметил, что часть влиятельных стран Евросоюза — Германия и Бельгия — отказались от мирного атома, а ФРГ планирует до конца 2022-го полностью прекратить производство ядерной энергии

А есть, например, Италия, которая никогда её не имела (ядерную энергетику. — NEWS.ru) и скептически к ней относится. Есть страны, либо имеющие атомную энергетику — Франция, Швеция, Чехия, либо желающие получить АЭС — Польша, Нидерланды. Раскол показывает, что Европа далеко не едина, и попытки европейской бюрократии подавать ЕС как единый блок, международную организацию — это преувеличение. То же самое, как некоторые страны хотят самых жёстких санкций в отношении России, а часть не хотят, — подчеркнул Митрахович.

Аналитик добавил, что лучше обладать атомной энергетикой. В ином случае остаются прерывистые возобновляемые, но ненадёжные источники энергии (солнце, ветер), а ждать появления батарей и накопителей — слишком долго и дорого. Кроме того, выбор падёт на уголь, нефть и газ, получаемый в том числе из России.

Атом экологичнее, но если ФРГ решила от него отказаться — вы не переубедите Берлин. Скорее всего, в Европе останутся разные точки зрения по атому. Будет забавно, если российскую атомную энергетику не зачтут как «зелёную», а французскую — зачтут. Пока шансов мало. Германия против. [Кроме того], в Европе растеряли навыки строительства АЭС, они почти не строили их в последние годы, а у Росатома огромный пакет контрактов по всему миру, — резюмировал Митрахович.

Ранее ряд стран Евросоюза выступили за развитие ядерной энергетики, полагая, что это снизит энергетическую зависимость от других государств и защитит потребителей от колебаний цен на газ. О совместном заявлении стран ЕС изданию Le Figaro рассказали в Минфине Франции.

Инициативу поддерживают Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия и Чехия. Они призвали рассматривать все технологии производства энергии с низким выбросом углекислого газа, а также признать атомную энергетику «зелёной» отраслью до конца 2021 года. Власти этих стран считают, что она играет «важнейшую роль в защите климата».