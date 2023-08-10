Цены на рыбу бьют рекорды: как икра и сельдь подорожают к Новому году И почему их стоимость только растет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоимость мороженой рыбы в России достигла рекорда за последние десять лет (2013–2023 годы) и продолжает расти. Цены на рыбу лососевых пород держатся в районе максимумов лета 2022-го, а цены на икру вплотную приблизились к 6,3 тыс. за килограмм. И это не предел, считают эксперты. Среди причин они называют последствия пандемии, падение курса рубля и алчность перекупщиков. NEWS.ru рассказывает, как вырастут цены до конца года.

Что происходит с ценами на сельдь

По данным аналитиков экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» и Росстата, с начала пандемии (февраля 2020 года) цены на сельдь соленую в России выросли на 36% — с 196,9 до 268 руб. за килограмм (в июне 2023 года, данных за июль пока нет). И это — максимум с 2013 года.

При этом наибольший рост цен пришелся на февраль — апрель 2022 года — тогда цены на сельдь выросли на 9,7%, с 244,1 до 267,7 руб. (в целом с начала спецоперации на Украине селедка подорожала на 9,8%). Цены на филе сельди за тот же период подскочили на 11,1%, достигнув 523,8 руб. Хотя и чуть снизились с тех пор — до 516,4 руб. в июне 2023 года.

Как растут цены на мороженую рыбу

Килограмм мороженой рыбы (неразделанной) в феврале 2020 года стоил 170 руб., а на конец июля 2023 года — 220,3 руб. Таким образом, за 2,5 года рыба подорожала на 29,6%. Самый резкий рост цен произошел после начала СВО — за февраль — апрель 2022 года мороженая рыба подорожала с 190,9 до 201,1 руб. (+5,3%). За последний месяц (конец июля к концу июня) цены увеличились еще на 0,9%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как растут цены на красную рыбу

Цены на рыбу (охлажденную и разделанную) лососевых пород продемонстрировали самый впечатляющий рост за последние годы. С начала пандемии они взлетели на 51,1%, а с начала СВО — на 19,3%, до 1072,9 руб. за килограмм (в июне 2023 года). Опять же, наибольший рост произошел в феврале — апреле 2022 года, тогда рыба подорожала на 14,9% (с 899,6 до 1034 руб.). А вот пик цен пришелся на июль прошлого года. Тогда стоимость рыбы лососевых пород достигла максимума — 1076,6 руб. за килограмм, в районе которого держится и сегодня.

Впрочем, еще больше отличились цены на икру лососевых рыб. С февраля 2020 года они взлетели на 74%, достигнув 6293 руб. за килограмм (в июне 2023). С февраля 2022 года икра подорожала на 16,2%. Самый резкий рост цен пришелся на период с ноября 2020 года по январь 2021 года. Тогда за три месяца стоимость деликатеса подскочила сразу на 9,5% (с 4048 до 4432 руб.). В июне цены на икру выросли еще на 0,6%.

Почему дорожает рыба

Стремительный рост цен на рыбу эксперты объясняют совокупностью факторов, среди которых последствия пандемии, девальвация рубля и алчность перекупщиков. «Россия — единственная страна в мире, где околокультурный (искусственно выращенный. — NEWS.ru.) лосось стоит в два, три, а то и в четыре раза дороже, чем качественный дикий лосось», — сказал NEWS.ru руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

При этом во всем мире околокультурную рыбу считают рыбой низкого качества, ведь она выращивается на гормонах роста, иммуностимуляторах, антибиотиках и красителях, замечает эксперт. Проблема в том, что высокая стоимость околокультурного лосося тянет за собой цены и на остальную рыбу. «На килограмме этой дряни розничный торговец зарабатывает кратно больше, чем на диком лососе. Этот национальный позор пора смывать», — возмущается Савельев.

Еще одна причина роста цен — банальная алчность. В опте цены гораздо ниже, чем в рознице. «Но алчные трейдеры, а также те, кто занимается перевозкой и хранением рыбы, накручивают цены в два-три раза», — говорит Савельев.

По словам собеседника NEWS.ru, сейчас беспрецедентно высокий вылов лососевых на Дальнем Востоке. К осени будет более полумиллиона тонн. Такого в истории еще не было. По всем законам рынка цена должна упасть, а она растет. «Сегодня даже горбуша стоит более 500 рублей за килограмм, а еще пару лет назад за те же деньги можно было купить околокультурного новрежкого лосося», — напоминает Савельев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как на цены влияет падающий рубль

Россия является одним из крупнейших поставщиков лососевых видов рыбы. Дикий лосось активно покупают США, страны Европы и Юго-Восточной Азии, а сейчас мы больше всего экспортируем в Китай. На этом рыбаки неплохо зарабатывают. Во-первых, им не нужно везти рыбу с Дальнего Востока до Москвы или Рязани. Проще и быстрее отгрузить ее в портах Китая или Кореи. Во-вторых, они получают за это свободно конвертируемую валюту. «Рубль рухнул, соответственно, на внутреннем рынке продавать товар сейчас намного невыгоднее», — объясняет Савельев.

С остальной рыбой — минтаем, сельдью, треской — все то же самое, добавляет эксперт. «Более половины вылавливаемой рыбы, а российские рыбаки ежегодно вылавливают порядка пяти миллионов тонн, отправляется на экспорт. Как итог — взвинченные цены и рухнувшее потребление», — говорит он.

Что будет с ценами дальше

По словам Савельева, резкий рост цен на рыбу привел к тому, что ее потребление в России упало до 12 килограммов на человека в год. Это показатель 1960-х годов прошлого века. И это вдвое ниже, чем Минздрав рекомендует для здорового питания (22–24 килограмма), замечает эксперт.

У экспертов разные прогнозы на будущее по ценам на рыбу. По прогнозу Савельева, к концу года они еще больше вырастут — в среднем на 10–15%. Цены на красную икру поднимутся на 25%, прогнозирует эксперт.



Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, обращает внимание, что оптовые цены на рыбу за последний год снизились. Например, на форель и семгу они ниже прошлогодних на 18,75–37,5%. На минимальном уровне за пять лет держатся оптовые цены на нерку, существенно подешевела горбуша. Однако ждать сопоставимого снижения розничных цен не стоит. По прогнозу Долговой, в ближайшие месяцы рост цены на рыбу замедлится, а в лучшем случае будет нулевым.

Ценам не дадут упасть растущие тарифы на перевозку, а также ценовая политика торговых сетей. «Розничные продавцы неохотно идут на снижение потребительских цен вслед за оптовыми, особенно по лососевым», — признает Долгова. По ее прогнозу, по итогам года цены на рыбу вырастут в пределах инфляции.

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