Чай, кофе, колбаса и суши: какие продукты подорожают в России в сентябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие крупные производители кофе и чая планируют в сентябре 2023 года поднять цены на 6–9% из-за падения курса рубля. Стоимость кондитерских изделий может увеличиться почти на 15%. Какие еще продукты подорожают в России в ближайшее время?

Что будет с кофе и чаем

Производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) сообщил ретейлерам, что с 1 сентября 2023 года ожидается повышение отпускных цен на 6–9% из-за высокой волатильности рубля. В компании добавили, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%.

Компания «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) отправила письмо ретейлерам с информацией о подорожании продукции сети на 4–5%. Представители импортера чая и кофе отметили, что такой рост гораздо ниже уровня инфляции.

«Повышать цены на кофе производители вынуждены также из-за подорожания с начала 2023 года на мировых рынках сырья примерно на 20%», — говорится в письме компании JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick).

По данным чайной мануфактуры In Pursuit of Tea (США), в этом сезоне в Индии сбор чая уже сократился на 30–40% из-за засухи, а в Китае — на 20%.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что цена на кофе и чай связана с курсом доллара по отношению к рублю.

«Следующий фактор, который, на мой взгляд, более существенный и серьёзно влияющий на то, что происходит в России, — это изменение курса доллара по отношению к рублю. Укрепление доллара влияет на экономику всей цепочки поставок продукции в российские магазины», — пояснил он в беседе с «360».

Что будет с кондитерскими изделиями

О росте цен на 5–16% ретейлерам сообщила компания производитель «Шторк» — «дочка» немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba). По информации Национального рейтингового агентства, российские кондитеры сильно зависимы от импортного сырья — от 30% до 70%.

Также отмечается, что рост цен может быть связан со снижением сбора какао-бобов в Западной Африке из-за засухи. Именно из этого региона импортируется большая часть сырья.

Подорожают ли осенью колбаса и сосиски

К началу осени 2023 года цена на колбасу и сосиски в России может вырасти на 5–10%. В первую очередь это связано с подорожанием мяса в июле почти на 30%. По данным Росстата, цены на куриное мясо установили исторический рекорд — 196,93 рубля за кг. При этом проблем с оборудованием в РФ никаких нет, несмотря на санкции.

Почему суши и роллы станут дороже

Цены на суши и роллы в России могут вырасти на 25% из-за проблем с поставками рыбы, риса, курицы и морепродуктов, связанные с западными санкциями в отношении РФ.

«Суши и роллы могут подорожать минимум на 25%. Сначала будет отток потребителей из-за повышения цены — потом они вернутся. Альтернативы нет», — заявил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Он пояснил, что российские рестораны японской кухни сильно зависят от импортной семги. Сейчас наблюдаются серьезные проблемы с логистикой, а также важную роль в этом вопросе играет курс рубля.

Импортную рыбу можно заменить отечественной, но она в основном экспортируется в Азию, поэтому такой резкий шаг приведет к подорожанию суши и роллов для потребителей, считает Миронов.

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