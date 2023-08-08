В России могут подорожать популярные блюда японской кухни «Коммерсант»: цены на суши и роллы в России могут вырасти на 25%

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Цены на суши и роллы в России могут вырасти на 25%, сообщает «Коммерсант». По информации издания, в сетях доставки есть проблемы с поставками рыбы, риса, курицы и морепродуктов, связанные с западными санкциями в отношении России.

Суши и роллы могут подорожать минимум на 25%. Сначала будет отток потребителей из-за повышения цены — потом они вернутся. Альтернативы нет, — сказал омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Эксперт отметил, что российские рестораны японской кухни сильно зависят от импортной семги, но из-за проблем с логистикой и с учетом нынешнего положения рубля цены на нее растут. По его мнению, в качестве альтернативы можно предложить российскую дикую рыбу, но это проблематично, так как большая ее часть экспортируется в Азию. Если ее перенаправить на рынок в России, то проблема, как считает Миронов, в некоторой степени будет решена. Тем не менее, это такой шаг приведет к подорожанию суши и роллов для потребителей.

Ранее стало известно, что сладости «Раффаэлло», «Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают в России к осени на 7–8%. Рост цен связан с падением курса рубля. Сейчас эту продукцию производят из сырья, закупленного по старому курсу.