К осени подорожают любимые сладости россиян Baza: «Раффаэлло», «Нутелла» и «Киндер сюрприз» подорожают к осени на 7-8%

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Сладости «Раффаэлло», «Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают в России к осени на 7–8%. Рост цен связан с падением курса рубля, сообщает Telegram-канала Baza со ссылкой на источники. Сейчас эту продукцию производят из сырья, закупленного по старому курсу, отмечает канал.

Baza сообщает, что компания «Ферреро» планирует поднять цены на всю продукцию, в составе которой есть шоколад, поскольку ингредиент какао-масло закупается на зарубежной бирже. Курс российской валюты за последние месяцы сильно упал, в связи с чем цены на масло поднимутся, что повлечет за собой рост стоимости продукции, сообщает канал.

По информации Baza, «Ферреро» не намерена уходить из России. Компания планирует бюджет на 2024 год.

Ранее стало известно, что в России вырастут на 8–13% цены на продукцию PepsiCo. Подорожают товары таких брендов, как Lays, Cheetos, «ХрусTeam», Adrenaline, Aqua Minerale, Lipton, «Любимый» и J7. Рост цен связан с подорожанием сырья для упаковок, которое доставляется из-за границы.

Кроме того, вырастет стоимость импортируемых из-за рубежа автомобилей. В наибольшей степени вырастут цены на большие седаны, премиальные модели, внедорожники и спорткары. Это связано как с падением курса рубля, так и с введением новых коэффициентов так называемого утилизационного сбора с 1 августа.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова ранее заявила, что роста госдолга России не избежать с учетом нынешних условий. По ее словам, ведомство намерено удержать его в безопасных границах, составляющих 20% от общего объема ВВП.